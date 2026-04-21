El exciclista Carlos Sastre será el padrino de la 39 Marcha Pronisa que se celebra en Ávila el 17 de mayo

El exciclista Carlos Sastre. - PRONISA

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exciclista, ganador de un Tour de Francia, Carlos Sastre, será el padrino de la 39 Marcha Pronisa, que se celebrará el próximo 17 de mayo en Ávila.

El exprofesional, nacido en Madrid y vecino de la localidad abulense de El Barraco, ha mantenido en los últimos 33 años una relación "muy especial con Ávila y su provincia y ha sido un agente clave en la difusión del deporte y sus valores en varias generaciones abulenses", han señalado fuentes de Pronisa en un comunicado recogido por Europa Press.

Destacan, además, su "cercanía y humildad" que "le han convertido en una figura del deporte a escala internacional muy accesible para todos los abulenses, siempre dispuesto a participar desde la humildad a construir la marca Ávila y colaborar desde su posición en el desarrollo deportivo de la provincia".

Ganador del Tour de Francia en 2008, su carrera profesional se extendió desde 1997 hasta 2011, y además del triunfo en París sumó varias victorias de etapa en la ronda gala y en el Giro de Italia así como dos segundos puestos en la Vuelta a España (2005 y 2007) y también un segundo puesto en el Giro (2009), entre otros éxitos.

"Pronisa lleva entre nosotros desde antes que yo naciese trabajando por la inclusión. Su trabajo ha sido decisivo durante décadas en la mejora de las vidas de muchos abulenses. Para mí es un honor y un regalo apadrinar esta edición y me siento muy feliz de poder caminar por una sociedad más justa y comprometida; y también animo a todo el mundo a que participe, a que el próximo domingo 17 de mayo formemos equipo", ha expresado Sastre.

"Los grandes logros y las mayores victorias, se consiguen siempre en equipo", ha recalcado.

El presidente de Pronisa Plena Inclusión Ávila, Juan Carlos Rodríguez, ha señalado que "Carlos Sastre no solo es historia del deporte en España, es también una excelente persona que ha conquistado a todos los abulenses con su implicación y compromiso con nuestra tierra y nuestras gentes, y con su inmensa labor como embajador de valores que encajan perfectamente con los valores de Pronisa".

A menos ya de un mes, la 39 Marcha Pronisa, que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo para que todos los abulenses celebren un día en comunidad en favor de la Discapacidad, abrirá inscripciones físicas el próximo lunes 4 de mayo y podrán formalizarse en su sede del Centro de Estudios de Juventud y Discapacidad de Pronisa, en la céntrica plaza de Pedro Dávila.

Además el mismo día de la carrera todos los abulenses que quieran participar podrán inscribirse en el Mercado Chico antes de la salida.

Ya están abiertas las inscripciones en formato digital para que todos los participantes puedan apuntarse desde sus dispositivos electrónicos rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/e48XkNYyiGNVPsc88

La previsión es reunir a cerca de 1.500 participantes y "la promesa de volver a brindar una jornada de compromiso en familia".