El exjefe de 'Estupas' de Valladolid declara el lunes desde prisión como testigo en un juicio por narcotráfico

Vehículo de la Policía Nacional de Valladolid. Foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra el juicio el próximo lunes, 29 de junio, contra Gonzalo T.M. y Jordi R.S, por un delito de tráfico de drogas cometido en abril de 2025 cuando se toparon con un control policial y, presuntamente, arrojaron una mochila por la ventanilla de una furgoneta que contenía dos kilos de cocaína valorada en más de 209.454,96 euros. La detención se produjo al regresar al lugar para recoger la mercancía, una vez que la policía levantó el control.

Lo llamativo del caso es que entre los testigos de la causa figura el que fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, Luis F.R, quien ejerció como jefe del dispositivo que intervino la sustancia. Sería su primera aparición pública, en este caso por videoconferencia desde el Penal de Topas, en Salamanca, donde se encuentra en prisión provisional desde que en los primeros días de diciembre del pasado año fuera detenido, junto a otra casi decena de personas, parte de ellas de nacionalidad española y otras de origen dominicano, por liderar, presuntamente, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el juicio de este próximo lunes, al mismo se presentará el fiscal del caso contra Gonzalo T.M. y Jordi R.S. acusados de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia. Cada uno de los dos acusados, quienes carecen de antecedentes penales, se enfrentan a la pena de ocho años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 155.000 euros.

Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a las 19.50 horas del día 9 de abril de 2025, momento en el que agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid establecieron un dispositivo estático de control en la Carretera Nacional 620. Cuando los agentes procedían a recoger los materiales tras levantar el control a las 20.13 horas, advirtieron la presencia de una mochila que no se encontraba en el lugar al inicio del dispositivo.

El jefe del control procedió a su apertura y halló en su interior una báscula de precisión y dos paquetes tipo ladrillo con una sustancia que, tras el análisis oficial del Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, resultó ser cocaína, con un peso neto total de más de dos kilogramos y una riqueza superior al 81 por ciento.

VIGILANCIA, A LA ESPERA

Ante la posibilidad de que la mochila hubiera sido arrojada por algún vehículo para eludir el control, la Policía acordó dejarla vacía en el mismo punto bajo un dispositivo de vigilancia. Alrededor de las 21.20 horas de ese mismo día, una furgoneta Volkswagen Transporter, propiedad de Jordi R.S. y conducida por Gonzalo T.M, se detuvo en el lugar exacto, momento en el que el copiloto bajó con actitud acelerada y vigilante para recuperar los efectos, momento en el que fue detenido junto al conductor.

La acusación pública sostiene que la droga intervenida estaba destinada a ser transmitida por los acusados a terceras personas a cambio de dinero, y calcula que la sustancia habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 209.454,96 euros en su venta en gramos y de 76.656 euros en su venta por kilogramos.