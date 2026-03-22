Expertas de CyL reclaman una educación inclusiva real en una jornada de OSPA en A Coruña - OSPA

VALLADOLID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertas procedentes de Castilla y León han reclamado una educación inclusiva real en una jornada organizada por la Organización Soporte de Personas con Discapacidad Comunicativa y sus Familias (OSPA) en A Coruña.

La organización ha celebrado en esta ciudad su primera jornada internacional, con el respaldo de la Obra Social 'la Caixa' y la Fundación María José Jove, para analizar los obstáculos que aún persisten en las aulas

El encuentro ha reunido a especialistas de los ámbitos sanitario, social y jurídico, así como a familias y representantes de asociaciones de España y Latinoamérica, y ha servido para confrontar la teoría legislativa con la realidad que viven a diario alumnado con necesidades comunicativas y sus familias.

Durante las distintas mesas de trabajo se ha señalado que, pese a contar con un amplio marco normativo que protege al alumnado, en la práctica las aulas muestra una "variabilidad y desproporción de apoyos y recursos".

Entre las voces, han destacado las intervenciones de la vicepresidenta del Colegio de Logopedas de Castilla y León, Alicia Ferrero; la de la presidenta de la organización AIPA de Castilla y León, Antonia Atienza, y la de la logopeda del Colegio de Logopedas de Castilla y León, Eva Galán, según ha informado OSPA en un comunicado recogido por Europa Press.

Las tres han coincidido en señalar que herramientas como la asistencia personal en educación, el diseño universal de aprendizaje o los protocolos educativos para acceder al currículum son recursos conocidos, pero "todavía están muy lejos de implantarse de manera generalizada en las escuelas".

Durante la jornadas también se ha puesto el foco en la salud mental del alumnado, la repetición de curso cuando existen trastornos de aprendizaje y la necesidad de un enfoque individualizado que atienda a la diversidad de cada aula.

Además, el carácter internacional del evento ha permitido conocer también la realidad de países latinoamericanos, donde las familias enfrentan "barreras estructurales similares".

Asimismo, la participación activa de las familias ha sido uno de los "ejes centrales" de la jornada, que ha buscado precisamente analizar cómo se percibe la educación inclusiva desde la "experiencia directa de quienes conviven a diario con la falta de apoyos".

En este sentido, desde OSPA han destacado la importancia de "seguir tejiendo alianzas con entidades sociales, colegios profesionales y administraciones para trasladar a la opinión pública y a las instituciones la urgencia de cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en las aulas".

"La educación inclusiva no será real hasta que los recursos lleguen de manera equitativa y cada niño tenga el acompañamiento que necesita", han subrayado desde la organización.

La jornada ha concluido con un llamamiento a la implicación de todos los agentes educativos y sanitarios para "garantizar que ningún alumno quede atrás por falta de apoyos".