Expertos y pacientes estudian en Salamanca el abordaje integral de las enfermedades oncohematológicas

Expertos y pacientes estudian en Salamanca el abordaje integral de los pacientes oncohematológicos - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Torre de los Anaya de Salamanca ha acogido este jueves el encuentro de asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios que bajo el título 'Compartimos HeMOciones con pacientes oncohematológicos', en el que se ha abordado el tratamiento de los pacientes de enfermedades oncohematológicas, como un espacio de diálogo, sensibilización y acompañamiento para quienes conviven con este tipo de enfermedades.

Los tumores de la sangre, como la leucemia, el linfoma o el mieloma, afectan con frecuencia a personas mayores, por lo que estos pacientes, además, pueden enfrentarse a situaciones de abandono social y emocionales.

Se estima que en España se diagnosticarán en este año un total de 27.929 de tumores hematológicos, de los cuales 15.575 serán diagnosticados en hombres y 12.239 en mujeres.

En conjunto, supondrían el diez por ciento de los nuevos diagnósticos de cáncer en España y serían el quinto tipo de tumor más frecuente tras los cánceres de colon y recto, mama, pulmón y próstata.

Para abordar esta situación y ofrecer un espacio de diálogo sobre la situación de los pacientes mayores con neoplasias hematológicas, AstraZeneca y el Ayuntamiento de Salamanca han celebrado este encuentro, en el que se han abordado diversos temas, desde el impacto del primer diagnóstico a la comunicación en consulta y la relación médico-paciente, y los recursos y avances en hematología.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha afirmado que iniciativas como este encuentro acercan la divulgación sanitaria a los mayores, que "también merecen un espacio y un reconocimiento en sociedad".

"Debemos trabajar desde todas las instituciones, incluido el ámbito local, para humanizar la asistencia sanitaria y sociosanitaria, especialmente para la población vulnerable como los pacientes de edad avanzada", ha expresado.

El alcalde, además, ha explicado que este encuentro es mucho más que una jornada informativa. Se trata de un espacio donde profesionales, asociaciones y pacientes pueden hablar con claridad sobre lo que supone recibir un diagnóstico, sobre la importancia de la comunicación en la relación médico- paciente y sobre la necesidad de que nadie se sienta solo durante un proceso tan complejo.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja activamente para combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores, con el objetivo de que se sientan acompañadas, escuchadas y valoradas también cuando atraviesan una enfermedad.

Por otro lado, Fermín Sánchez-Guijo, jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Salamanca, ha señalado que "el primer momento de diagnóstico es un shock para estas personas, y que continúa siendo necesario no solo explicar las particularidades de su caso concreto, sino concienciar sobre este tipo de enfermedades".

Hay que tener en cuenta, ha añadido, que "los tumores hematológicos son un conjunto heterogéneo de entidades que abarcan más de 40 subtipos, cada una con sus características propias.

Según la encuesta 'Percepción sobre los Tumores Hematológicos en España' promovida por AstraZeneca en 2022, casi la mitad de la población (el 47,7 por ciento) no es capaz de nombrar ningún tumor de la sangre.

María Victoria Mateos, referente internacional en mieloma múltiple y jefa de Unidad del servicio en Salamanca, ha asegurado que en este encuentro se va a compartir emociones con pacientes con enfermedades hematológicas porque los hematólogos no tratan enfermedades, sino a pacientes con enfermedades hematológicas desde el momento en el que se le hace el diagnóstico y posteriormente durante el tratamiento.