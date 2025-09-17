La exposición 'Antárticas' muestra la experiencia de las investigadoras de la ULE en una expedición a la Antártida

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Ateneo Cultural 'El Albéitar' acoge hasta el próximo día 24 de octubre la muestra 'Antárticas. Ciencia, mujeres y liderazgo', sobre la experiencia de las investigadoras de la Universidad de León (ULE) en la expedición de liderazgo femenino realizada en 2023 a la Antártida.

La doctora en Zoología y profesora de la ULE Zaida Ortega y la catedrática de Ingeniería Mecánica de la ULE Hilde Pérez formaron parte de un viaje de tres semanas de trabajo y formación en liderazgo, algo "más ajeno" a su carrera científica, pero que les permitió "crecer y reflexionar" sobre el papel de las mujeres en ciencia y sobre los retos medioambientales.

Así lo ha explicado la autora de la muestra, Zaida Ortega, que ha recordado que diariamente salían a visitar lugares "increíbles" del continente y esa vivencia querían transmitirla a través de las imágenes y las acuarelas, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La muestra recoge más de una treintena de fotografías inspiradas en su participación en la expedición internacional Homeward Bound, a bordo del buque MV Ushuaia, que reunió en noviembre de 2023 a más de 60 científicas e ingenieras de todo el mundo en un viaje de formación y liderazgo en la Antártida.

Además de fotografías, la muestra incluye cuatro acuarelas realizadas por Ortega que buscan plasmar los matices y tonos del paisaje antártico porque, según ha asegurado, al estar allí se aprecian "muy bien" los diferentes azules, pero es algo que en las fotos "no siempre se ve". "Por ello con las acuarelas intenté contar esa historia, unida también al liderazgo femenino y a la lucha contra el cambio climático", ha agregado.

En la inauguración de la exposición el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte, Diego Soto, ha asegurado que la Universidad de León está "muy orgullosa" de personas como Zaida Ortega y Hilde Pérez, que trabajan en proyectos "muy interesantes" tal y como se muestra en las "magníficas fotos y creaciones" de la muestra.

OBRAS DE HILDE PÉREZ.

La exposición se complementa con un código QR que da acceso a una página web donde se encuentran las imágenes, las acuarelas y los cuadernos de bitácora que durante aquellas semanas publicó Hilde Pérez en el Diario de León y que narran el día a día de la expedición.

Con esta iniciativa las investigadoras de la ULE no solo inciden en la importancia de la investigación científica y del liderazgo femenino, sino que también invitan a la sociedad a reflexionar sobre la urgencia de afrontar los desafíos ambientales desde una mirada global y colaborativa.