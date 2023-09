Una exposición muestra en Salamanca la labor y los medios de la Policía Nacional

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acoge los actos nacionales con motivo del Día de la Policía, una serie de propuestas que incluyen conferencias, desfiles y otras iniciativas como la exposición que este jueves ha abierto sus puertas en la ciudad.

En esta muestra temporal, en las inmediaciones del Convento de las Adoratrices, las distintas divisiones del Cuerpo muestran cuáles son sus cometidos y con qué medios cuentan para su servicio a la ciudadanía.

En el acto de inauguración han estado presentes el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras; la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo; la subdirectora general de Gabinete Técnico de la Policía Nacional, Eulalia González Peña; así como el jefe superior de Policía en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, además de otros responsables del Cuerpo Nacional de Policía así como representantes institucionales.

En concreto, la exposición exhibe elementos de trabajo de la Policía Nacional así como las divisiones de las que consta, una muestra que va desde vehículos policiales históricos y actuales, a la labor que realizan GEO, Policía Científica, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Medios Aéreos y Tedax, entre otros.

"Hay algo que normalmente no ponemos en valor con la frecuencia que debiéramos. Tenemos un gran patrimonio histórico, tenemos unos recursos turísticos magníficos, tenemos una infraestructura sanitaria educativa de primer nivel, aquí conocéis muy bien la Universidad de Salamanca, pero tenemos otro gran patrimonio del que creo que podremos prosperar, que podemos presumir como país, me refiero a ese gran patrimonio que representa la seguridad, que está en la base de todo", ha apuntado Francisco Pardo.

Sobre la seguridad, ha añadido que "está en la base, porque sin seguridad no hay convivencia, no hay libertad, no hay desarrollo económico posible; y a generar seguridad y a generar convivencia es a lo que dedica el día a día la Policía Nacional".

Por su parte, Virginia Barcones ha considerado que es "todo un orgullo" para Salamanca y para Castilla y León que el Día de la Policía tenga lugar en su territorio "a las puertas de un año tan especial para el Cuerpo Nacional de Policía" como será el 200 aniversario que se cumple en 2024.

Hasta el próximo día 20, la ciudad de Salamanca se convierte así en "una comisaría" al acoger exposiciones, conferencias y exhibiciones de "uno de los cuerpos más preciados de la ciudadanía".

Asimismo, el alcalde de Salamanca ha mostrado su satisfacción porque la ciudad acoja este año estos actos con carácter nacional y ha valorado también la actividad que desempeña el Cuerpo en el día a día de la localidad.

OTROS ACTOS

La exposición se complementará este sábado con una exhibición en la plaza de toros de Salamanca con una demostración operativa en la que participarán medios aéreos, guías caninos, caballería, Tedax-NRBQ, GEO y unidades de Seguridad Ciudadana.

En la jornada del viernes tendrá lugar en la Plaza Mayor de Salamanca la actuación de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional y el lunes su sumará en el Paraninfo un ciclo de conferencias bajo el título 'La policía española y su historia'.

Unas de esas conferencia versará sobre 'La Policía y la Universidad', que correrá a cargo del rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.

Al respecto, tanto Virginia Barcones como Francisco Pardo han destacado durante la inauguración que el año pasado comenzó la actividad en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, con sede en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y adscrito a la Universidad de Salamanca.

El martes día 19, el teatro El Liceo acogerá a las 19.00 horas la Gala 'Premios Policía Nacional' que reconoce la labor de la prensa escrita, radio y televisión en materia de Valores Humanos.

Los actos culminarán el día 20 en la Plaza Mayor con el acto central del Día de la Policía, la entrega de condecoraciones y el homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio.