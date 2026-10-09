La exposición 'Reyes del Mundo' y la Copa del Mundo de fútbol recalan en Valladolid hasta este domingo

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Reyes del Mundo', que llega acompañada por el trofeo de la Copa del Mundo de fútbol conquistado por la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, permanecerá abierta en la sede del Ayuntamiento de Valladolid hasta este domingo como ejemplo de un logro que, como así han coincidido los organizadores, supone un ejemplo de "esfuerzo, constancia y trabajo en equipo".

La muestra, encabezada por el entorchado que Rodri levantó al término del encuentro disputado en la final contra Argentina, una réplica--está compuesta por 6,175 kilogramos de oro--de la original que se encuentra en el Museo de la FIFA en Zúrich (Suiza), reproduce un vestuario con las camisetas de los campeones del mundo y exhibe igualmente en vitrinas, entre otros efectos, el Balón de Oro al mejor jugador recibido por el hoy jugador del Fútbol Club Barcelona, el Guante de Oro al mejor portero que recayó en el guardameta titular del Athletic Club, Unai Simón, y el Premio al Mejor Jugador Joven otorgado al también futbolista blaugrana Pau Cubarsí.

La exposición podrá ser visitada en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento desde este viernes, entre las 12.00 y las 20.00 horas, y el sábado y el domingo, de manera ininterrumpida, entre las 10.00 y las 20.00 horas, y la misma ha sido presentada en un acto que ha reunido esta mañana, entre otros, al alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero; al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y miembros de la Federación Española y la castellanoleonesa de fútbol, en el primer caso con su vicepresidente a la cabeza, Sergio Merchán, y en el segundo representada por su presidente, Marcelino Maté.

Durante el acto, el primer edil vallisoletano, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha dado la bienvenida a esta iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras pasar por localidades como Málaga, Gijón, Oviedo y León, antes del "día grande" de la Hispanidad el 12 de octubre.

Carnero ha apuntado que al conocer la propuesta pensó inmediatamente "en los niños y en las niñas de Valladolid" y en la "ilusión" vivida durante el campeonato en la ciudad. El regidor ha recordado el éxito de la consecución de la "segunda estrella" de la selección en 2026 y se ha mostrado convencido de que los futbolistas españoles lograrán más triunfos en el futuro porque "el talento del deporte español, en este caso del fútbol, ha sido y está atestiguando" su potencia.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha agradecido a la RFEF su apuesta por la comunidad y ha subrayado la colaboración institucional para albergar el trofeo en la Casa Consistorial, a la vez que ha precisado que la exposición refleja valores como "el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo".

LA SELECCIÓN, "UNA SECUOYA"

En representación del ámbito federativo, el vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Manuel Heredia, ha recurrido al símil de las secuoyas para ensalzar la "unidad, trabajo e ilusión" del grupo dirigido por Luis de la Fuente para alcanzar este hito histórico.

"La secuoya es el árbol más alto del mundo, puede medir hasta 100 metros y, sin embargo, tiene unas raíces muy pequeñas, muy pequeñitas. Pero cuando viene un viento fuerte no se cae porque esa raíz brota junto a las de otras secuoyas y todas ellas se unen unas con otras, lo que hace imposible que las tire el viento", ha resumido Heredia, "toda unida con un líder que es Luis De la Fuente y que consigue grandes retos como ganar un título del mundo que significa mucho más porque ha servido por lo menos para unir a un país entero durante unos días".

En la misma línea, el vicepresidente de la RFEF, Sergio Merchán, quien ha excusado la ausencia del presidente, Rafael Louzán, por problemas de agenda, ha insistido en que el combinado nacional funciona como "una gran familia" y ha aprovechado el evento para anunciado el compromiso de la federación para que Ciudad Rodrigo (Salamanca) sea la primera parada de la próxima ruta de la exposición, en homenaje al menor de 13 años que falleció la noche de la celebración del entorchado al caerle encima parte de una fuente.

El acto de presentación de la muestra ha tenido también como invitado al exjugador del Real Valladolid Luis Minguela, quien desconocía que iba a ser nombrado por el alcalde e instado a tomar la palabra y subir al atril en calidad de exjugador del combinado nacional.

Tras advertir, en clave irónica, que no se esperaba tener que hablar, algo que le ha pillado "a traición", el que fuera también alcalde de Laguna entre 2011 y 2015 ha rememorado la ilusión que le hizo en su momento vestir la camiseta de la roja, "lo máximo a lo que puede aspirar un deportista de cualquier club de España", y también ha recordado que llegó a coincidir con Luis De la Fuente como compañeros en el combinado y rivales cuando el riojano defendía las camisetas del Athletic de Bilbao y Sevilla y él vestía la camiseta blanquivioleta del Real Valladolid.

"Ajustar un grupo humano de jugadores, que no son ni Mbappé ni Cristiano Ronaldo, ajustar un grupo de jugadores que tiene una calidad extraordinaria, un grupo extraordinario de personas se consigue éxitos", ha destacado Minguela, en alusión a que ningún equipo va a tener éxitos simplemente con individualidades sino a través de "un bloque fuerte, consistente" como la actual selección, de la que augura muchas más alegrías.