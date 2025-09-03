La exposición 'Rolando 2:15 - 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA' llega a la Biblioteca Pública de León

Inauguración en la Biblioteca Pública de León de la exposición 'Rolando 2:15 - 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA'. - COLEGIO DE PERIODISTAS DE CYL

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Rolando 2:15 - 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA' se ha inaugurado este miércoles en León y se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo día 30 de septiembre en el salón de actos de la Biblioteca Pública de lunes a sábado entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Se trata de una iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y la Junta.

En el acto de inauguración han participado el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales; el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga; la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Junta y comisionada para las Víctimas del Terrorismo, Sonsoles Sánchez-Reyes y el director de la Biblioteca Pública de León, Jacob Serrano.

Además, han estado presentes el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; el teniente coronel de la Comandancia Guardia Civil de León, César Sánchez Sutil; el secretario técnico del Servicio Territorial de Cultura, Avelino Crespo; el intendente jefe de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente y el comisario principal de León, Miguel Ángel del Diego.

Tras los discursos por parte de las autoridades presentes, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha realizado una visita explicativa en la que ha destacado los aspectos más importantes de esta exposición, que el pasado mes de mayo recibió el Premio de Divulgación 'Manuel Pérez Ledesma' de la Asociación de Historia Contemporánea, entidad que reúne a más de 800 historiadores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.

El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14.30 horas, una potente bomba reforzada con metralla explotó en el comedor de la cafetería Rolando, en la calle del Correo, junto a la madrileña Puerta del Sol. Ese día murieron 11 personas y más de 70 resultaron heridas. Debido a las secuelas físicas, Gerardo García Pérez falleció el 29 de septiembre de 1974 y el inspector de Policía Félix Ayuso Pinel, el único policía de la lista de víctimas, murió el 11 de enero de 1977.

Así, el balance final de la matanza de Rolando ascendió a 13 víctimas mortales, entre las que se encontraba el leonés Manuel Llanos Gancedo. Fue el primer atentado masivo e indiscriminado de la larga historia de ETA. La banda terrorista no reconoció su responsabilidad hasta 2018 y los supervivientes y los familiares de los fallecidos se sienten "los grandes olvidados de la historia de la primera masacre de ETA".

En su memoria, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha organizado e impulsado esta exposición, que debe su nombre a una anotación que la policía encontró en la agenda del etarra José María Arruabarrena Esnaola, 'Tanque', con la franja horaria del mediodía con mayor afluencia de público a la cafetería Rolando.

La exposición está estructurada en 22 paneles (con códigos QR que aportan más información) haciendo referencia a los diferentes hitos del atentado y contando también las historias de las 13 víctimas mortales.