Una exposición visibiliza en Valladolid la realidad del envejecimiento de las personas con parálisis cerebral

1124006.1.260.149.20261008140515 El claustro del Monasterio de San Benito de Valladolid acoge la exposición 'Envejecimiento y parálisis cerebral' que ofrece pinceladas de la vida de personas con discpacidad que llegan a su etapa de envejecimiento - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El claustro del Monasterio de San Benito de Valladolid acoge la exposición 'Envejecimiento y parálisis cerebral' que pretende acercar a la sociedad la realidad de las personas con parálisis cerebral que alcanzan la edad adulta y afrontan un proceso de envejecimiento que, en su caso, comienza antes que en la población general.

La presentación de la muestra ha tenido lugar este jueves durante un acto que ha contado con la participación del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rodrigo Nieto; el presidente de la Federación Aspace Castilla y León, José Cofreces; la viceconsejera de Bienestar Social de la Junta, Esperanza Vázquez Boyero, y con el testimonio de Rocío, una personas con parálisis cerebral.

La muestra parte de la necesidad de poner el foco en una etapa de la vida que durante años ha recibido menos atención dentro del ámbito de la discapacidad, coincidiendo con el aumento de la esperanza de vida de las personas con parálisis cerebral y con la necesidad de adaptar los apoyos a las nuevas circunstancias que afrontan tanto ellas como sus familias.

La exposición ofrece, según ha explicado el presidente de Federación Aspace Castilla y León, "pinceladas" de la vida diaria de personas con parálisis cerebral que han llegado al envejecimiento y pretende contribuir a que esta realidad sea más conocida y comprendida por el conjunto de la sociedad.

El proyecto tiene su origen en una iniciativa de la Confederación Aspace y se enmarca en los grupos de trabajo denominados 'Talento', creados en 2016. En este caso, el denominado 'talento envejecimiento' ha centrado su trabajo en abordar las particularidades de esta etapa vital.

La muestra busca así trasladar la idea de que el envejecimiento no supone el final de un proyecto de vida, sino una etapa que las personas con parálisis cerebral deben poder afrontar y mantener sus aspiraciones, sus relaciones, su autonomía y sus oportunidades para disfrutar de la vida.

Una de las protagonistas de esta reivindicación es Rocío, persona con parálisis cerebral, quien ha defendido durante la presentación que el envejecimiento debe contemplarse desde una perspectiva positiva y no únicamente desde las dificultades que pueda generar.

Rocío ha subrayado que las personas con parálisis cerebral tienen "mucho que aportar" y también derecho a disfrutar de esta etapa de la vida, al tiempo que ha reclamado que la sociedad modifique su mirada tanto hacia la discapacidad como hacia el propio envejecimiento.

En este sentido, ha incidido en que un envejecimiento de calidad requiere contar con apoyos personales y técnicos adecuados, especialmente porque las necesidades de apoyo pueden aumentar a medida que avanza la edad.

Por su parte, la viceconsejera de Bienestar Social ha destacado durante la presentación la importancia de que las políticas dirigidas a las personas con discapacidad tengan en cuenta todas las etapas de la vida, después de que durante años la atención se haya concentrado especialmente en cuestiones relacionadas con la infancia, la educación, el empleo o la inclusión.

Vázquez Boyero ha señalado que el aumento de la esperanza de vida hace necesario prestar una atención específica al envejecimiento y ha apuntado que, según los datos que ha manejado, hace una década la esperanza de vida de las personas con parálisis cerebral se situaba en torno a los 35 años, mientras que actualmente se encuentra alrededor de los 50 o incluso por encima.

La representante de la Administración autonómica ha defendido que las personas con parálisis cerebral deben poder desarrollar un proyecto de vida y mantener una adecuada calidad de vida durante todas sus etapas, también durante el envejecimiento.

En este contexto, ha destacado el trabajo de las entidades especializadas como Aspace, por su cercanía a las personas usuarias y sus familias y por su papel en la puesta en marcha de recursos y programas relacionados con la vivienda, la atención residencial, el empleo o el envejecimiento.

Asimismo, ha señalado la necesidad de tener en cuenta una circunstancia cada vez más frecuente: que las personas con parálisis cerebral y sus propios progenitores o cuidadores envejezcan de forma simultánea, lo que puede incrementar las necesidades de apoyo de las familias.

Por su parte, Cofreces ha aprovechado la presentación para reclamar un refuerzo de los programas destinados a las personas adultas con parálisis cerebral y de los apoyos dirigidos a quienes ejercen como cuidadores no profesionales.

MÁS APOYOS PARA LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS

El presidente de Federación Aspace Castilla y León ha advertido de que el aumento de la esperanza de vida provoca que en muchos hogares coincidan dos generaciones que envejecen al mismo tiempo, la persona con parálisis cerebral y sus padres o familiares cuidadores.

En este sentido, ha reclamado una mayor colaboración de las administraciones públicas en los programas de apoyo a las familias y a los cuidadores, con especial atención a las mujeres, que continúan asumiendo buena parte de estas tareas.

La reivindicación se vincula además con el lema 'Cuidar sin renunciar', con motivo del Día Internacional de la Parálisis Cerebral, con el que la organización pretende poner de relieve la necesidad de que quienes cuidan puedan disponer también de tiempo y recursos para desarrollar otras actividades y proyectos personales.

Durante el acto, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha destacado la colaboración mantenida durante años entre el Consistorio y la entidad y ha defendido la importancia de abrir los espacios municipales a iniciativas que permitan hacer visibles cuestiones de interés social.

Nieto ha puesto en valor el trabajo de Aspace en el acompañamiento de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo, así como su contribución a la defensa de sus derechos, la inclusión y el desarrollo de sus propios proyectos de vida.

El concejal ha señalado que todavía quedan cuestiones por mejorar, entre ellas la atención temprana, la extensión de determinados apoyos y la respuesta al envejecimiento de las personas con discapacidad.

La muestra presentada en el claustro del Monasterio de San Benito se plantea así como un espacio para acercar esta realidad a la ciudadanía y favorecer una mirada diferente sobre las personas con parálisis cerebral que envejecen, poniendo el acento en sus capacidades, experiencias, deseos y proyectos de vida.

El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado además su disposición a mantener su colaboración con Aspace y a facilitar que la exposición pueda trasladarse posteriormente a otros edificios e instalaciones municipales para ampliar su difusión.

Con esta iniciativa, Aspace y las instituciones participantes buscan contribuir a que el envejecimiento forme parte de manera cada vez más visible de la conversación sobre discapacidad y a que las personas con parálisis cerebral puedan afrontar esta etapa con los apoyos necesarios y manteniendo su derecho a decidir sobre su propia vida.