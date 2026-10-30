FACYL anuncia los proyectos finalistas de la IV edición de sus Premios de Automoción y Movilidad. En la foto, integrantes del jurado. - FACYL

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la IV edición de los Premios de Automoción y Movilidad de Castilla y León, convocados por el clúster regional de automoción (FACYL), ha hecho públicos los proyectos finalistas en sus tres categorías principales de cara a la gala de entrega que se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Auditorio de la Feria de Valladolid. La iniciativa premiará las propuestas más destacadas en las áreas de Movilidad, Transformación Digital y Sostenibilidad, en un certamen que busca reconocer el dinamismo del sector industrial en la comunidad.

En el apartado de mejor iniciativa innovadora en Movilidad, las candidaturas finalistas han correspondido al proyecto 'BIKI el sistema de bicicleta pública más inclusivo de España (CargoBIKI y adaptaBIKI)', de AUVASA; al 'Motor HORSE C15 Range Extender: Reinventando la Movilidad Eléctrica', de Horse Powertrain, y a la iniciativa 'CIBERMOV: Circuito Conectado y Ciberseguro de Valladolid', desarrollada de forma conjunta por Renault Group y Orange Empresas.

Por su parte, en el ámbito de Transformación Digital las propuestas seleccionadas han sido 'Fábricas que piensan - Transformación digital industrial mediante IA, analítica avanzada y conectividad global', presentada por BENTELER; 'Transformando un almacén convencional en una Smart Factory: la logística Zero Touch del futuro en Michelin Valladolid', impulsada por Michelin Valladolid, y la solución 'KAWAT, tecnología de Zunder para transformar la gestión de la recarga eléctrica', de Zunder.

En la categoría de Sostenibilidad optarán al galardón 'Persiskin auto: revestimiento vegetal alternativo para el interior de vehículo', de Antolin; el proyecto 'FREE4LIB: Recuperación viable de materias primas críticas mediante un nuevo ecosistema circular para la cadena de valor transversal de las baterías de iones de litio en Europa', de CARTIF, y el diseño 'G-Aero', promovido por GRANALU.

La directora de Cluster FaCyL, Ana Núñez, ha definido las candidaturas presentadas como propuestas "de gran calidad y de alto impacto", al tiempo que ha subrayado que se trata de proyectos que demuestran que las empresas de la comunidad construyen el futuro con una visión innovadora.

Los galardones cuentan con el patrocinio institucional del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) para fomentar la competitividad y la transición tecnológica, así como con el patrocinio de Cajamar, Adecco y Enerjoin, junto con la colaboración de BENTELER y Streparava.

Durante la ceremonia del 16 de noviembre se entregarán asimismo los premios de honor concedidos al presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, como Referente en Automoción y Movilidad por su trayectoria en la comunidad, y a Félix Cerezo, responsable del área de Motor del diario 'El Mundo', como Comunicador de Referencia.

La gala completará su palmarés con el reconocimiento al Talento Joven, cuyos galardones han correspondido a los ingenieros vallisoletanos Diego García Hernández, con el primer premio dotado con 2.000 euros, y Adrián Mazaira Hernández, distinguido con el segundo premio dotado con 1.000 euros.