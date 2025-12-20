Fallece Demetrio Nieto Padrones, referente del fútbol vallisoletano y "eterno presidente" del CD Don Bosco - RFCYLF

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Demetrio Nieto Padrones, referente del fútbol vallisoletano y "eterno presidente" del CD Don Bosco, ha fallecido, según ha informado la Real Federación de Castilla y León de Fútbol.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, el organismo federativo ha destacado que su carácter, su compromiso con los más humildes y su ilusión "siempre estarán en el fútbol vallisoletano".

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital del Pisuerga ha lamentado profundamente el fallecimiento de Nieto Padrones y ha trasladado su más sentido pésame a sus familiares, amigos y a toda la comunidad deportiva.