Fallece el hombre atropellado por un camión en la travesía de Pedrajas (Valladolid)

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la travesía de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se ha registrado a las 10:57 horas de este lunes, cuando un camión ha atropellado a un varón de unos 70 años a la altura del número 91 de la Avenida España, de Pedrajas.

Hasta el lugar se ha desplazado la policía local de Pedrajas de San Esteban, agentes de Tráfico y de Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.