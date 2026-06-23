Fallece un hombre al salirse de la vía su coche y chocar con una ermita en Candelario (Salamanca)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SALAMANCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha perdido la vida este martes tras colisionar el coche que conducía contra la ermita del Cristo del Refugio de la localidad salmantina de Candelario, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado 10:57 horas de este martes, en la plaza Pedro Canónigo del municipio salmantino, al salirse de vía de un turismo y chocar contra la ermita.

En un principio el conductor se encontraba desmayado por lo que ha precisado asistencia y se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia.

En el lugar, agentes de la Guardia Civil han confirmado que el hombre había fallecido.