Fallece un motorista de 49 años en un accidente en la A-62 en Zaratán (Valladolid)

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VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el kilómetro 128 de la A-62 sentido Salamanca, en el término municipal de Zaratán (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.14 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente.

El 1-1-2 ha informado de los hecho a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos.

En el lugar, el equipo médico ha confirmado el fallecimiento de un varón de 49 años.