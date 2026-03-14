Fallece un motorista de 49 años en un accidente en la A-62 en Zaratán (Valladolid)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 10:41
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   VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 49 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el kilómetro 128 de la A-62 sentido Salamanca, en el término municipal de Zaratán (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.14 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente.

   El 1-1-2 ha informado de los hecho a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos.

   En el lugar, el equipo médico ha confirmado el fallecimiento de un varón de 49 años.

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