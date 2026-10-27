Fallece un motorista en una caída registrada en La Calzada de Béjar (Salamanca)

SALAMANCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este mediodía en un accidente registrado en el término salmantino de La Calzada de Béjar, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado poco antes de las 13.16 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un accidente en una carretera secundaria que va hacia Montemayor del Río, dentro de La Calzada de Béjar, fruto de la salida de vía de una motocicleta, fruto del cual había resultado herido un motorista de unos 65 años herido.

El comunicante ha advertido de que el herido tenía motocicleta encima y se encontraba tirado en un zarzal, lo que complicaba las labores de asistencia.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Sin embargo, los bomberos han confirmado que el motorista había resultado fallecido.