Fallece una mujer tras ser atropellada en Ávila capital

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ÁVILA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que aún no se tienen más datos, ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles de Ávila capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.45 horas, cuando el Cuerpo Nacional de Policía ha informado al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 del accidente y de que había la víctima estaba fallecida.

La sala de emergencias del 1-1-2 ha trasladado la información a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.