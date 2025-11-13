Fallece en Salamanca el economista Sebastian Battaner, expresidente de Caja Duero

SALAMANCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera presidente de Caja Duero hasta 2003, Sebastián Battaner Arias, nacido en Salamanca en el año 1941, ha fallecido en la noche de este miércoles en su ciudad natal.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y en Derecho por la de Valladolid, Battaner fue una figura clave en el mundo financiero de Castilla y León desde que en 1993 asumiera la presidencia del Consejo de Administración de Caja Duero.

Además, fue un gran mecenas del mundo de la Cultura por lo que fue reconocido en el año 2000 con la Medalla de Oro de Salamanca y en 2002 con el Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio otorgado por la Junta de Castilla y León "por su sensibilidad con la cultura, el arte y el patrimonio, y su impulso del mecenazgo".

El Ayuntamiento de Salamanca ha lamentado su fallecimiento en un comunicado recogido por Europa Press y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de Sebastián Battaner, al reconocer "su inmensa contribución al conocimiento económico, su ejemplo de servicio público y su amor inquebrantable por Salamanca".

Asimismo, como ha recordado el Consistorio salmantino, en 2010 recibió la Medalla de Oro de la Fundación Santa María la Real y en el año 2019, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 (REI 11) de Salamanca le otorgó la concesión del Título de Zapador Minador Honorífico.