Investigan la muerte de un hombre en un incendio en Tudela (Valladolid), con todas las hipótesis abiertas

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 60 años ha fallecido en el incendio de una vivienda unifamiliar en la calle 29 de Diciembre de Tudela de Duero (Valladolid), unos hechos que investiga la Guardia Civil con todas las hipótesis abiertas.

Según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press, l suceso se produjo minutos antes de las 21.38 horas del viernes 3 de abril, cuando la sala de operaciones recibió una llamada que avisaba del incendio, sin que se tuviese entonces constancia de que hubiese personas heridas o afectadas por el humo, si bien se sospechaba que el inquilino pudiera encontrarse en el interior.

El 1-1-2 avisó de este incendio a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Tudela de Duero. Posteriormente, la agrupación de voluntarios de Protección Civil comunicó que también estaba interviniendo en el incendio.

En el lugar, y tras las labores de extinción, los organismos de emergencias localizaron fallecida a una persona dentro de la vivienda, un varón de unos 60 años.

Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno ha precisado que la Guardia Civil investiga estos hechos con todas las líneas de investigación abiertas, sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis.