Fallece un varón una salida de la vía y choque contra un árbol en Bustillo de la Vega (Palencia)

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

BUSTILLO DE LA VEGA (PALENCIA), 10 (EUROPA PRESS

Un varón de unos 45 años ha perdido la vida este viernes tras la salida de la vía de un turismo que chocó contra un árbol ocurrida en la carretera PP-2416 a la altura de Bustillo de la Vega (Palencia), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.00 horas en el kilómetro 6,100 de la PP-2416 donde un turismo se salió de la vía y colisionó contra la cuneta y un árbol. El conductor era el único ocupante del vehículo y las causas del siniestro están siendo investigadas.

El alertante comunicó que el ocupante del vehículo estaba atrapado por lo que se precisaba la intervención de bomberos. Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que movilizó una ambulancia soporte vital básico (SVB) y un helicóptero medicalizado (HEMS).

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de unos 45 años.