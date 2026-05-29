Un fallecido tras chocar dos camiones en la N-611 en Monzón de Campos (Palencia)

Imagen del vehículo articulado accidentado en Monzón - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido esta noche como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en la carretera N-611 a la altura del término palentino de Monzón de Campos, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 04.22 horas de este viernes, 29 de mayo, en el kilómetro 22 de la N-611, a la entrada de Monzón de Campos donde han chocado dos camiones y, según los alertantes, se precisaba asistencia para uno de los conductores, que estaba inconsciente y atrapado en la cabina del vehículo.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron al herido, un varón quien resultó finalmente fallecido.