Un fallecido y una herida tras la colisión de dos turismos en la A-66 en Pizarral

Gráfico elaborado por el 112 con datos sobre el accidente mortal en la A-66 en Pizarral - 112CYL

SALAMANCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha fallecido y una mujer de unos 20 años ha resultado herida tras la colisión de dos turismos en la A-66 a la altura del término municipal de Pizarral, en la provincia de Salamanca, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 20.40 horas del jueves, 5 de noviembre, en el kilómetro 384 de la A-66, en el carril sentido Cáceres, a la altura Pizarral, y, según los alertantes, había dos turismos implicados que habían quedado volcados por lo que solicitaron asistencia sanitaria para dos personas, un hombre y una mujer, que estaban atrapados en sendos turismos.

El 112 avisó a Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos de la Diputación de Salamanca, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos UVI móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud.

Sacyl ha confirmado en el lugar de los hechos el fallecimiento de un hombre de unos 60 años y ha atendido a una mujer de unos 20 años, que ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca en UVI móvil. Los bomberos de la Diputación de Salamanca han confirmado, por su parte, que han intervenido para excarcelar a los heridos.