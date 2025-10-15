Familia contempla inversiones reales por 42,37 millones, el 57% para atención a las personas mayores

VALLADOLID, 15 8EUROPA PRESS)

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará 42,37 millones de euros a inversiones reales y la mayor partida se concentra en la atención a las personas mayores, con 24,17 millones de euros, el 57 por ciento de la inversión total, según consta el en proyecto de presupuestos de la Comunidad para el próximo año.

Dentro de las inversiones destinadas a la atención a las personas mayores destacan los 7,34 millones de euros para las obras del centro y residencia de día de Ávila, diez millones consignados para acometer obras de mejora del acceso en las nueve provincia y un millón para la residencia de ancianos de Soria.

Asimismo, la consejería que dirige Isabel Blanco destinará 3,67 millones de euros a la promoción y apoyo a la mujer, con un 1,02 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; 658.279 euros para el fomento de la igualdad; 616.902 euros para el Plan Corresponsables y un millón de euros para campañas contra la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se han consignado 443.446 millones de euros para la atención a la infancia, mientras que se destinarán otros 196.597 al tratamiento del tabaquismo, el observatorio sobre el abuso de drogas y programas de prevención.