La familia de Esther López, a la espera de las pruebas que se puedan hallar en el antigua casa del sospechoso

Archivo - Registro en la casa de Óscar S, acusado de la muerte de Esther López. - CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La familia de Esther López, la vecina de Traspinedo (Valladolid) cuya desaparición y muerte el 12 de enero de 2022 será objeto de juicio con jurado contra Óscar S.M, se mantiene a la "expectativa" del resultado de las posibles pruebas que la Guardia Civil pueda hallar en esa dependencia localizada en el antiguo chalé del único investigado en la citada localidad vallisoletana.

Así lo ha manifestado a Europa Press el abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, personado en la causa como acusación particular y que ha preferido mostrarse cauto a la hora de analizar el último "hito" habido en el caso, como ha precisado en referencia a esa especie de dependencia o habitáculo que ha sido hallado por los nuevos propietarios del inmueble y que han puesto en conocimiento del Instituto Armado.

"Para nosotros, como parte acusadora, supone incertidumbre plena hasta que la Benemérita realice el registro y la investigación oportuna", ha indicado el letrado en referencia a las posibles pruebas o vestigios que puedan obtenerse en el referido espacio en el que pudiera haber permanecido oculto el cadáver de Esther.

Lo que sí ha avanzado el acusador particular es que, desde el punto de vista procesal, la familia no va a tomar iniciativa alguna a la espera de que lo decidan tanto el juzgado de instrucción como la Guardia Civil.

"Desconocemos aún el alcance de este hito, pero no es poca cosa porque puede responder a algunas de las incógnitas aún pendientes", ha subrayado el abogado, quien entiende que en caso de que la Guardia Civil descubriera algo significativo, no sería necesario retrotraer la fase de instrucción sino que bastaría con incorporar las nuevas pruebas antes del juicio mediante el informe pericial correspondiente.

De forma totalmente distinta ha sido recibido este hallazgo por la defensa del único investigado y antiguo propietario del chalé sito en Traspinedo, ya que, a su juicio, el mismo no supone ninguna novedad pues se trata de "una bodega de la casa que sufría continuas inundaciones y que el padre de Óscar decidió cerrar hace unos años".

INDIGNACIÓN CON EL TÉRMINO "ZULO"

La defensora ha mostrado su indignación con determinadas informaciones que aluden al término de "zulo", algo que, como así ha lamentado, "supone una forma de condicionar a la opinión pública".

En cualquiera de los casos, será ahora la Fiscalía la que determine cuál será el proceso a seguir ya que se trata de la vivienda en la que vivía Óscar S.M, que está a la espera de conocer la fecha del juicio oral con jurado al que se tendrá que someter después de que la jueza así lo acordase para responder por los cargos, entre otros, de un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139.1.1 del Código Penal, y subsidiariamente al anterior, de un delito de homicidio del artículo 139 del Código Penal.

A ese juicio Fiscalía de Valladolid acudirá con una petición de condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato de Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano.

Por su parte, las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.