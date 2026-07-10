Fanjul reivindica la renovación en NNGG y avala a Ignacio Dancausa, una "buena persona con convicciones muy claras"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, junto a la presidenta saliente de NNGG de España, Beatriz Fanjul, e Ignacio Dancausa - PP

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta saliente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Beatriz Fanjul, ha defendido la renovación al frente de la organización juvenil y ha mostrado su respaldo a Ignacio Dancausa, quien saldrá elegido del XVI Congreso Nacional de NNGG como nuevo presidente en su sustitución, al asegurar que abandona la Presidencia "tranquila" porque sabe que el proyecto queda en manos de una "buena persona con convicciones muy claras".

Durante su intervención en jornada de este viernes en este congreso, que se celebra en Valladolid, Fanjul ha sostenido que uno de los mayores errores que se puede cometer en política es no saber cuándo toca dar un paso al lado, motivo por el que ha defendido que las organizaciones "necesitan ideas nuevas, energía nueva y gente nueva".

La 'popular' ha subrayado que NNGG "nunca ha sido de un presidente" sino de "miles de jóvenes" y ha asegurado que ha sido un "privilegio" formar parte de una organización que, según ha explicado, le ha dado "una familia" y una forma de entender la política.

En un discurso de despedida dirigido a todos los militantes y dirigentes del partido que se han dado cita en la capital del Pisuerga, Fanjul ha repasado su trayectoria desde que se afilió al PP con 18 años y ha agradecido la confianza depositada en ella durante los años, entre ellos Pablo Casado, por ofrecerle encabezar la candidatura al Congreso por Vizcaya, y Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado que ha dado voz a Nuevas Generaciones dentro del Partido Popular.

Asimismo, ha agradecido el respaldo recibido por dirigentes nacionales como el secretario general del PP, Miguel Tellado, y por los miembros de su equipo durante estos años, al tiempo que ha reivindicado el trabajo colectivo y la importancia de compartir responsabilidades y confiar en los equipos.

En la parte final de su intervención, Fanjul ha ensalzado la figura de Ignacio Dancausa, de quien ha destacado su capacidad para construir equipos y sus "convicciones muy claras", además de asegurar que "no se puede ser un buen político si no se es buena persona". "Me voy tranquila, no porque esto se acabe, sino porque sé exactamente en qué manos os queda", ha concluido.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido la propuesta que Tellado a trasladado a la presidenta saliente de Nuevas Generaciones, de quien ha destacado su "trabajo y entrega por todo lo que ha hecho durante sus años al frente de la organización juvenil".

En su intervención, Tellado ha reconocido que Fanjul ha sido un "gran apoyo" durante estos años. "Siempre has estado ahí, infatigable, incansable", ha asegurado, motivo por el que ha pedido a la presidenta saliente de NNGG que se sume a su equipo en la Secretaría General del partido.

"No acepto un no por respuesta. Es así. Vas a tener que seguir trabajando por el País Vasco y por España. Aunque ya sea desde las generaciones intermedias", ha ironizado el secretario general del PP.

NUEVA ETAPA

Para cerrar el acto ha tomado la palabra Ignacio Dancausa, que saldrá elegido del congreso como nuevo presidente en sustitución de la diputada vasca Beatriz Fanjul, para defender una nueva etapa para la organización con el objetivo de convertirla en "el movimiento político que movilice a millones de jóvenes" para respaldar un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y ha apelado a la unidad interna al asegurar que en la nueva dirección "solo va a haber un equipo".

Dancausa ha garantizado que la organización trabajará "para todos los afiliados por igual", con independencia de la candidatura que hubieran respaldado durante el proceso congresual. "En Nuevas Generaciones no hay corrientes ni bandos, hay jóvenes del Partido Popular comprometidos con nuestra nación y con nuestra generación", ha afirmado.

En la misma línea, ha agradecido también el trabajo desarrollado por Beatriz Fanjul durante los últimos cinco años al frente de la organización y ha asegurado que deja Nuevas Generaciones en un momento en el que el Partido Popular es, según ha sostenido, la fuerza política más votada entre los jóvenes. "Puedes estar muy orgullosa del trabajo que has hecho", le ha trasladado.

Durante su intervención, Dancausa ha asegurado que la nueva dirección centrará su actuación en tres ejes principales: reforzar la presencia de la organización en las redes sociales, impulsar la captación de nuevos afiliados y recuperar protagonismo en las universidades.

En este sentido, ha pedido a los dirigentes y militantes que sean "influencers de las ideas de la libertad" y conviertan las redes sociales en una herramienta para difundir el proyecto del Partido Popular.

Asimismo, ha animado a los asistentes a intensificar la afiliación para ampliar la implantación territorial de Nuevas Generaciones y ha defendido una mayor presencia en los campus universitarios para participar en los debates y "defender" sus ideas. "No vamos a abandonar ese espacio ni aceptar que solo una parte del pensamiento tenga voz", ha señalado.

Dancausa ha sostenido que la organización afronta una "oportunidad" para ofrecer una alternativa política a los jóvenes y ha contrapuesto la "prosperidad", la "unidad" y el "futuro" que, a su juicio, representa el Partido Popular frente a la "decadencia", la "división" y la "resignación" que ha atribuido al actual Gobierno.

Finalmente, ha anunciado la propuesta de Alonso Nieto como nuevo secretario general de Nuevas Generaciones, al que ha definido como una persona con amplio conocimiento de la organización y "una buenísima persona".