La Farinato Race regresa a León los días 2 y 3 de mayo con la previsión de alcanzar un millar de participantes

El concejal de Deportes de León, Vicente Canuria (izquierda), se ha reunido este martes organizadores de la Farinato Race para ultimar los detalles de la prueba. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acogerá los próximos días 2 y 3 de mayo una nueva edición de la Farinato Race, una carrera muy exigente y cargada de obstáculos que prevé alcanzar un millar de participantes.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes, motivo por el cual el edil de Deportes, Vicente Canuria, se ha reunido este martes con parte de la organización para ultimar los detalles de la prueba.

El equipo de Farinato Race estima que se alcanzarán los 1.000 participantes y las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de www.farinatorace.es hasta el próximo día 1 de mayo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El sábado día 2 de mayo por la tarde se han programado dos pruebas: a las 16.00 horas Élite 3K y a las 17.30 horas Farinato Family, mientras que el domingo día 3 de mayo se realizará la prueba 'reina', Farinato 7K, a partir de las 10.00 horas, y a las 13.00 horas será la carrera infantil Farinatitos. Todas las carreras saldrán desde Eras de Renueva, en las inmediaciones del centro comercial Espacio León.

Vicente Canuria ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte y por eventos deportivos "de primer nivel", que son un "importante revulsivo" para la ciudad e impactan de forma positiva en sectores como la hostelería y los servicios.

La organización del Farinato Race estima que el 60 por ciento de los corredores procederá de León, pero que también habrá importante presencia de personas llegadas de Castilla y León, Asturias, Madrid y País Vasco.