Fariza y Zamora acogen, del 21 al 23 de mayo, el II Congreso de los Pendones de España y Portugal

ZAMORA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad sayaguesa de Fariza y la capital de la provincia acogen, del 21 al 23 de mayo, el II Congreso de los Pendones de España y Portugal, un encuentro que abordará la historia, conservación y puesta en valor de este patrimonio cultural.

Organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, el encuentro reunirá a especialistas, investigadores, instituciones y asociaciones culturales en torno al estudio y difusión de los pendones "como uno de los principales símbolos del patrimonio cultural inmaterial del noroeste peninsular".

El programa combinará ponencias académicas, actividades culturales y actos públicos. La inauguración tendrá lugar en Fariza de Sayago y las sesiones principales se desarrollarán en el Museo Etnográfico de Castilla y León, ubicado en Zamora capital.

Uno de los momentos más destacados será el gran desfile de más de 60 pendones procedentes de Zamora, León, Palencia y Miranda do Douro por las calles de la capital zamorana.

El congreso abordará aspectos históricos, sociales y patrimoniales relacionados con estas enseñas tradicionales, prestando especial atención a su conservación, transmisión intergeneracional y puesta en valor cultural, educativa y turística. La inscripción podrá realizarse tanto en modalidad presencial como online.