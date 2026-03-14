Farmacéuticos de CyL celebran el II Encuentro de Alimentación con el foco puesto en las etapas más avanzadas de la vida

SALAMANCA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL) celebra este sábado, 14 de marzo, la II Jornada de Alimentación y Nutrición de Castilla y León en el Colegio y Hospedería Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca, una cita que busca poner el foco en las etapas más avanzadas de la vida.

Bajo el lema 'Alimenta tu tercera juventud', este encuentro reunirá a expertos del ámbito sanitario para profundizar en los hábitos alimentarios y estrategias nutricionales que favorecen un envejecimiento activo y saludable

El programa de la jornada se estructura en cinco mesas ponencia, una mesa debate y un taller práctico de showcooking que permitirán abordar de forma multidisciplinar distintos aspectos relacionados con la alimentación en la edad adulta.

El acto de inauguración contará con la presencia de la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Engracia Pérez; la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, María de la Vega; la delegada del Rector Magnífico para Estudios de Postgrado y Formación Permanente de la USAL, Teresa Escribano Bailón; la vocal nacional de Farmacéuticos en la Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos de España Carmen del Campo Arroyo y la vocal de Alimentación del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León Rebeca Cuenca Velasco.

La presidenta del Consejo Autonómico, Engracia Pérez, ha explicado que el objetivo es "consolidar" esta jornada como un "espacio de actualización científica" en torno a la "alimentación y su impacto en la salud", al tiempo que ha insistido en "seguir reforzando" el papel del farmacéutico en la "promoción de la salud" de los ciudadanos, especialmente en Castilla y León porque en "muchas de las zonas rurales", el farmacéutico es el "único sanitario presente y el único eslabón imprescindible" entre el paciente y los recursos sanitarios.

En el transcurso del encuentro, se pondrán sobre la mesa temáticas como el papel que juegan los antioxidantes en el envejecimiento", la relación entre alimentación y salud cardiovascular, la prevención de la sarcopenia en personas mayores, así como sobre las pautas alimentarias y fitonutrientes más adecuadas para minimizar los síntomas asociados a la menopausia y la postmenopausia.

Asimismo, el programa abordará la importancia de "fomentar el ejercicio físico acompañado de una alimentación adecuada", que "supera la barrera de la edad", y permitirá "identificar los problemas de masticación y disfagia" en adultos mayores, que "aporta conocimientos prácticos que faciliten a los farmacéuticos orientar adecuadamente a los pacientes".

La vocal autonómica de alimentación Rebeca Cuenca Velasco apunta que esta "etapa vital" conlleva "cambios fisiológicos y enfermedades crónicas" que requieren medicamentos cuyo "efecto puede variar según la dieta", por lo que conocer esta "influencia" permitirá a los farmacéuticos "transmitir pautas" que "aumenten su salud".

La celebración de esta jornada se enmarca en un contexto demográfico como el de Castilla y León, donde más del 27 por ciento de la población supera los 65 años, y cobra "especial relevancia" en un medio rural donde la red de farmacias comunitarias desempeña un papel fundamental, sobre todo si se considera que la comunidad dispone de 1.578 oficinas de las cuales 938 (un 59,44 por ciento) se sitúan fuera del entorno urbano.

La presidenta del Concyl, Engracia Pérez, apunta que las farmacias rurales son "centros sanitarios de proximidad" donde los profesionales informan y asesoran además de dispensar medicamentos y destaca por ello la relevancia de estas iniciativas que permiten desempeñar una "importante labor de información sanitaria, prevención y asesoramiento".

La jornada incluirá la mesa de debate titulada 'Importancia del ejercicio físico y la alimentación adecuada al mismo', donde expertos como la exciclista profesional M.ª Teodora Ruano Sanchón, el exfutbolista y médico deportivo Alberto López Moreno, el expresidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá Jorge Higinio Carretero García y el farmacéutico especializado en nutrición deportiva Juan Villuendas Gorrochategui analizarán la relación entre nutrición, actividad física y funcionalidad en edades avanzadas.

La presidenta del Concyl asegura que la formación continuada es "esencial" para el desempeño de los profesionales como "asesores sanitarios" y añade que la "cercanía" de la farmacia comunitaria "permite ofrecer un consejo profesional que contribuya a mejorar la salud y calidad de vida" de las personas "a lo largo de todas las etapas de la vida".

El programa se completará con un taller práctico de showcooking, en el que se realizará una demostración culinaria con recetas saludables adaptadas a las necesidades nutricionales de la población adulta y senior con problemas de ingesta.

La presidenta concluye que desde la farmacia se entiende que "alimentarse bien es una forma de cuidar la salud" y que los farmacéuticos de la Comunidad "quieren seguir como aliados de los ciudadanos" en ese compromiso con una vida "más larga, más activa y más activa".