Faúndez anuncia ayudas a la actualización de los planeamientos urbanísticos de los municipios para 2027

ZAMORA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado que habrá ayudas a la actualización de los planeamientos urbanísticos de los municipios para 2027.

Faúndez, en el Pleno ordinario de abril de la institución, ha confirmado este punto en medio de un debate sobre las bases que regulan precisamente la consignación de este dinero, pero de cara a redactar los documentos allí donde todavía no existen.

En este punto, la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, ha lamentado que el dinero consignado solo dé para dos municipios, más otros dos opcionales, y ha criticado la existencia de muchísimos requisitos para concurrir. Por su parte, Sandra Veleda, del PSOE, ha incidido en la dotación y ha asegurado que "es una cuantía muy escasa".

A esas críticas ha respondido Natalia Ucero, del PP, que ha recordado que las bases ya se modificaron el año pasado y que ha afirmado contemplan la concurrencia de un número suficiente de municipios. Ahí, Javier Faúndez ha intervenido para señalar que estas normas son obligatorias para los municipios de más de 500 vecinos y que solo tres de esos ayuntamientos en la provincia siguen sin tener el documento. En realidad, cuatro, pero Morales de Rey ya lo tiene en fase de redacción.

El Pleno también ha servido para aprobar una modificación de crédito relacionada con el dinero consignado para el servicio de bomberos, que a finales de este año dejará de pertenecer a un consorcio para depender directamente de la Diputación.

Faúndez ha aclarado que todo estaba hecho para haber anticipado este cambio a 2026, hasta que se frustró "por causas ajenas" al equipo de Gobierno, y ha destacado el trabajo llevado a cabo por esa vía. "Mientras, usted en el Ayuntamiento tiene un gallinero montado tremendamente importante con el personal", le ha espetado el alistano a Rivera, que ha optado por no entrar al juego en ese tramo final de la sesión.