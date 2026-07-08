Faúndez anuncia una nueva sede para EILZA en el Colegio del Tránsito de Zamora con una inversión de 1,3 millones

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez - FROMAGO

ZAMORA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, ha asegurado que las actuales instalaciones de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), cedidas por la Junta en el Alfonso IX, se han quedado "pequeñas y precarias" para el crecimiento del proyecto, por lo que ha anunciado que la institución provincial habilitará una nueva sede en el Colegio del Tránsito, con 1.000 metros cuadrados completamente reformados y una inversión de 1,3 millones.

Así lo ha hecho el presidente provincial durante el acto de presentación de la Feria Internacional Fromago Cheese Experience 2026 que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de la Encarnación, donde ha estado acompañado por la presidenta de EILZA (Escuela Internacional de Industrias Lácteas), Sara Fregeneda, entidad organizadora del evento.

En su intervención, Faúndez ha asegurado que el proyecto estará definido a finales de julio, con el objetivo de que EILZA pueda trasladarse a finales de 2027, alt iempo que ha puesto en valor el trabajo que realiza EILZA, la cantera donde se forman los futuros queseros y ganaderos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.

La presidenta de EILZA ha tomado la palabra, visiblemente emocionada por el anuncio de la nueva sede, para señalar que estas nuevas instalaciones son "más que un apoyo económico, porque es apoyar el futuro del proyecto, el futuro del sector, el futuro de la escuela y de Zamora, y de todo el equipo que está detrás".