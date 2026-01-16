Feijóo llama a la UE que "prepararse para defenderse" en un contexto "peligroso": "La seguridad es la prioridad"

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este viernes a la Unión Europea a "prepararse para defenderse" ante un escenario internacional que ha calificado de "peligroso", al tiempo que ha afirmado que "la seguridad no sólo es una prioridad, sino la prioridad" en el momento actual.

Durante su intervención en la jornada organizada por los 'populares' en el Parlamento Europeo bajo el título 'Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades', Feijóo ha asegurado que Europa debe "hacer frente a todas las amenazas" que afecten a "la democracia y al estilo de vida" de sus ciudadanos.

"El contexto internacional no es sólo complejo, diría que es peligroso", ha advertido el dirigente del PP. "La UE debe estar preparada para defenderse sin falsos discursos pacifistas que sólo sirven a intereses externos y que, normalmente, fabrican nuestros adversarios", ha señalado.

Asimismo, Feijóo ha instado a "no obviar ninguno de los peligros que rodean a Europa" y ha remarcado que "la democracia no se defiende por parroquias", al tiempo que ha reclamado afrontar los desafíos globales "sin confrontaciones interesadas con los aliados".

De este modo, el líder 'popular' ha lamentado que Europa viva "una etapa de incertidumbre que se percibe cada día con mayor intensidad", y ha reiterado la necesidad de "reforzar la capacidad de defensa y la unidad política de las democracias europeas" ante los riesgos externos que comprometen su estabilidad.

Finalmente, Feijóo ha insistido en que el europeismo que defiende el PP es "firme, convencido y razonado". "No es ciego, ni es doctrinario", ha subrayado, al tiempo que ha defendido con los 'populares' se formó "el mayor período de paz, de prosperidad y de libertad de todos los siglos en los que ha habido humanidad en Europa"

"Se ha constituido como una comunidad política, económica y social fundada en valores, en valores que se pueden comparar con cualquier otro lugar del mundo y la UE, tal y como la conocemos, sólo se puede preservar si se fortalece, y para ello debemos ser un actor global u sólo podemos serlo si somos un espacio seguro, un espacio competitivo y un espacio respetado", ha zanjado.