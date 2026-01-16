El PP espera que Sánchez aclare a Feijóo el lunes el posible "papel" de España en una misión en Groenlandia

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 16 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). L - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dicho este viernes que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslade al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el papel que podría tener el Gobierno de España en una misión de vigilancia en Groenlandia, en el marco del encuentro que ambos dirigentes políticos mantendrán el lunes que viene, 19 de enero.

Así lo ha señalado el también diputado nacional del PP a preguntas de los periodistas en Málaga, en una atención a medios tras participar en una nueva edición de los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando.

A la pregunta de qué papel podría tener España en dicha misión en el Ártico, Bendodo ha respondido que ese papel "le corresponde" definirlo "al Gobierno" central, y al respecto ha agregado que el presidente Sánchez "tendrá la oportunidad de trasladar" su posicionamiento al respecto al líder del PP en la reunión del próximo lunes.

Al hilo, el representante del PP ha incidido en defender que Feijóo acude a ese encuentro "por el máximo respeto" que su formación, "como partido constitucionalista", tiene hacia "la institución que supone la Presidencia del Gobierno", aunque los 'populares' no estén de acuerdo con quien ocupa actualmente dicho cargo, según ha remarcado.

Dicho esto, ha agregado que por parte del PP van a esa cita "a escuchar", y espera que "el presidente del Gobierno sea serio en sus planteamientos". Además, ha indicado que "a la oposición no le corresponde definir cuál es el papel" de España en una misión como esa en Groenlandia.

Previamente, en su intervención en el desayuno informativo, Bendodo ha reivindicado al PP como "el único partido constitucionalista que queda" en España, que "defiende la Constitución a capa y espada", y que tiene "el máximo respeto por las instituciones democráticas de nuestro país", entre las que figura la Presidencia del Gobierno, según ha incidido para defender que, "por respeto a la institución, si el presidente del Gobierno te llama, tenemos que acudir" a esa reunión, aunque el PP y Sánchez sean como "el agua y el aceite".

En todo caso, ha apuntado que no cree que salga "gran cosa" de esa cita, y ha recordado que Feijóo ya trasladó a Sánchez en su sesión de investidura en 2023 que no fuera a buscarle "cuando sus socios" le dejasen "tirado". "Esa frase tiene más vigencia que nunca hoy", pero "hay temas de política exterior, por ejemplo, que están por encima de los intereses que puede haber, partidistas o no", ha apostillado Bendodo.

El dirigente del PP ha defendido al respecto que Sánchez debe acudir al Congreso y "explicar su plan de Defensa, los millones de euros que está gastando en Defensa, si va a cumplir el mandato de la OTAN de llegar al 5%" del PIB, y en ese sentido ha comentado que en torno a esta cuestión no hay solo "un debate" sobre si "mandar tropas o no".

Además, y hablando de Ucrania, Bendodo ha advertido de que "no hay paz" actualmente en dicho país, y "cuando haya un plan de paz, ya veremos lo que hacemos".

Asimismo, a la pregunta de si la reunión de Feijóo con Sánchez puede servir para tratar temas como el de la reforma de la financiación autonómica, Bendodo ha respondido que la actual legislatura "hace tiempo que terminó", porque "la mayoría parlamentaria que le dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez hoy no existe", y no se puede gobernar "sin apoyo parlamentario, sin Presupuestos y con la calle en contra", ha remachado para subrayar que así le ocurre al dirigente socialista, al que ha afeado que "se niega a disolver las Cortes por resistencia, por egoísmo personal y eso lo estamos sufriendo todos los españoles", ha lamentado.

"Por tanto, esta legislatura se agotó hace tiempo y no tiene viabilidad", si bien Pedro Sánchez "convocará las elecciones cuando él crea que menos daño le hace a su proyecto personal, no a su partido", ha augurado Bendodo.

LA POSICIÓN SOBRE VENEZUELA

Por otro lado, en su atención a medios posterior al desayuno informativo, Bendodo también ha defendido que el PP tiene "una solución para cada problema que plantea el presidente del Gobierno", y, "cuando lleguemos al Gobierno, muchas de las cuestiones que tendremos que abordar será derogar leyes del 'sanchismo', que tanto daño han hecho a nuestra democracia", ha agregado.

Preguntado también por la situación en Venezuela, el vicesecretario del PP ha señalado que Feijóo "ha sido claro" al respecto, y desde el PP entienden que en dicho país hispanoamericano hubo unas elecciones con "una victoria clara de la oposición, y de ahí no nos hemos movido" los 'populares', ha remachado.