Juan Bravo (PP) no cree que la solución para Groenlandia sean las "posiciones militares" sino la negociación

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Reitera que Feijóo "no salvará a Sánchez" y le exige que explique en su reunión del lunes los compromisos en defensa y cómo los financiará MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, no cree que la solución para Groenlandia sean "posiciones militares" y ha defendido la negociación con EEUU. Además, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo "no salvará a Sánchez" si éste no le explica los compromisos de España en materia de defensa y cómo los va a financiar en la reunión que tendrán el lunes y que Moncloa ha convocado para solicitar su apoyo en el envío de tropas en un futuro proceso de paz en Ucrania.
El dirigente popular ha realizado estas declaraciones en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que en Groenlandia "están planteando una operación desde un punto de vista militar", pero él cree que "ahora mismo la situación no está en una situación de operación militar".
En este sentido, ha recordado que Dinamarca ya tiene un acuerdo bilateral con EEUU en materia de defensa por el que éstos tienen "libertad de acción" en ese territorio como protección. Ha señalado que ahora, Trump "quiere más". Pero considera que es a Groenlandia y a los daneses a los que corresponde "decidir en qué términos" negocian, descartando que la solución sea militar.
"Hoy, las diferencias se solucionan mucho más negociando que desde el punto de vista militar", ha apuntado advirtiendo de que con la fuerza solo se consiguen "grandes desgracias".
Recuerda a este respecto que Dinamarca ha ofrecido algunas condiciones de mejora a esa relación, incluso la utilización de recursos existentes. "Vamos a ver, pero, claro, automáticamente llevarnos la posición al ámbito militar, yo creo que es no entender lo que está pasando en el mundo, el mundo se está negociando, no se está peleando".
Al ser preguntado por las advertencias de Donald Trump de que de una manera u otra tendrá Groenlandia y el precedente de la intervención en Venezuela, Juan Bravo ha explicado que "una cosa es el Trump" que se ven en los medios y otra el que hay con el "equipo muy potente que tiene detrás" para las negociaciones.
"Cuando alguien se sienta a hablar y a negociar, las cosas se hacen de otra manera", ha señalado aunque considera también que se necesita una "Europa fuerte" para que en esa negociación, en esos acuerdos, se consiga el mejor acuerdo.
Ha puesto como ejemplo los aranceles que Trump dijo que iba a imponer a Europa y después se consiguieron condiciones "bastante mejores". "Y no fue con amenazas militares", sino con "amenazas negociadoras". Por ello, insiste que lo militar debería ser el "último recurso".
FEIJÓO NO VA A RESCATAR A SÁNCHEZ
Al ser preguntado sobre cuál va a ser la posición de Alberto Núñez Feijóo en su reunión del lunes con Sánchez, éste ha dejado claro que el presidente del PP "no va a rescatar" al presidente del Gobierno. A este respecto, recuerda que el presidente de su partido quiere que éste explique cuáles son los compromisos adquiridos, de dónde van a salir los fondos, cómo se va a realizar.
Sin embargo, ha recordado que hasta ahora Sánchez no ha dado ninguna explicación: "Evidentemente, el presidente Feijóo no va a respaldar a Sánchez si no es realmente un compromiso de poder saber lo que hay".
En este contexto ha explicado que ellos no han cambiado respecto a la defensa de Ucrania frente a los ataques de Rusia, pero ha insistido en que no van a comprometer "nada" sin saber lo que han demandado. Así, ha advertido de que el presidente "no es muy de fiar" y por ello, Feijóo no le va a "hacer el juego".