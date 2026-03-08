Feijóo pide concentrar el voto en el PP frente a quien busca no dejar gobernar, "dispersar, bloquear y dividir"

TORDESILLAS (VALLADOLID), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento para concentrar el voto en su formación ante las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, así el líder de la oposición ha instado a los ciudadanos a acudir a las urnas para lograr un gobierno liderado por el PP, ya que, según ha asegurado, cualquier otra opción supone "dispersar, dividir y bloquear" el futuro de la Comunidad.

Feijóo ha subrayado en un acto electoral celebrado en Tordesillas (Valladolid) que el destino de Castilla y León se ha de decidir "en Catilla y León" y por sus propias gentes y no desde "ningún despacho de Madrid" ni por personas ajenas a la autonomía.

En este sentido, ha pedido el apoyo para el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, "sin trampa ni cartón", y ha destacado que su formación es la única que ofrece un "proyecto real" basado en el conocimiento de cada ayuntamiento y comarca de las nueve provincias.

El dirigente 'popular' ha reivindicado la gestión de Fernández Mañueco frente al "ruido" y ha defendido que gobernar consiste en "mojarse" y tomar decisiones sobre agricultura, ganadería, sanidad o educación. "Hay muchos partidos que piden el voto para el circo; nosotros pedimos el voto para el pan", ha afirmado Feijóo, quien ha contrapuesto la estabilidad de Mañueco con la situación de los anteriores candidatos de PSOE y Vox, a quienes ha señalado por haber sido apartados de sus partidos antes de finalizar la legislatura.

Asimismo, ha criticado la política del Gobierno central, al que ha acusado de "asfixiar a impuestos" a los ciudadanos y de provocar que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda ni llegar a fin de mes con sus salarios y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ríe de los españoles".

Frente a esto, el presidente del PP ha ensalzado los servicios públicos de Castilla y León y ha remarcado que la Comunidad posee la "mejor educación de España" y el sistema de dependencia más avanzado del Estado de las Autonomías.

A su juicio, estas realidades acreditan que en la Comunidad existe un gobierno que ofrece "certezas" frente a un PSOE que, según ha indicado, se encuentra "a la baja".

Finalmente, Feijóo ha apelado al "voto útil" para diseñar la Castilla y León de la próxima década y ha pedido a los alcaldes y concejales presentes que se vuelquen en la recta final de la campaña.

Así, el líder 'popular' ha concluido que un voto para el PP es un voto por la "estabilidad" y por un presidente "serio y honesto" que gestiona la prosperidad del territorio frente a la "incertidumbre" de otras opciones políticas.