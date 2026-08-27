La Feria de Día de Salamanca repite las cinco zonas de casetas, con siete establecimientos más

Presentación de la Feria de Día 2026 en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Día de Salamanca repetirá en 2026 las mismas cinco zonas de casetas que las pasadas fiestas, y contará con la participación de siete establecimientos más.

Así lo ha indicado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, en la presentación de esta iniciativa, en la que ha manifestado la ilusión "de volver a participar en las fiestas" de Salamanca "con la esperanza de contribuir al disfrute de los salmantinos y turistas".

Junto al hostelero, han acudido a la presentación de la Feria de Día, el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz; la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, y el concejal de Fomento, Urbanismo, Policía Administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial, Fernando Carabias.

Esta edición se celebrará desde el viernes 4 al martes 15 de septiembre en el Parque de la Alamedilla, con doce casetas; Plaza de los Bandos, con otras doce; Plaza del Mercado, con cinco; calle Rector Lucena, con tres; y Plaza San Román, con otras tres.

Los montajes de las casetas comenzarán este domingo, 30 de agosto, y los desmontajes se realizarán los días 16 y 17 de septiembre.

El horario de apertura de las casetas será de 12.00 a 00.30 horas, excepto los festivos y sus vísperas que se prolongará hasta las 1.00 horas.

En relación con la música, y como en ediciones anteriores, para mantener el respeto al descanso de los vecinos, de 16.00 a 19.00 horas habrá silencio y, además, todas las zonas tendrán la misma música remasterizada para evitar picos de volumen. Esta música se obtendrá a través de Vive Radio y será la Policía Local, junto con la Asociación, quienes indiquen el volumen en cada zona.

En cuanto al número de pinchos, cada caseta podrá ofrecer un máximo de cuatro (incluido el pincho de feria) y a mediodía, el pincho de cuchara.

Los baños en las zonas de Plaza de los Bandos, Calle Rector Lucena y Parque de la Alamedilla serán portátiles, y en las Plazas del Mercado y San Román, serán los propios establecimientos los que cederán sus baños para el uso de los clientes.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha asegurado apostar "por la calidad y la excelencia", por lo que han contado con la colaboración de la Empresa Trasanam, empresa salmantina experta en control de calidad y seguridad alimentaria.

Esta empresa, en coordinación con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, ofrecerá la formación de manipulador de alimentos a los trabajadores, realizará los controles preventivos de aceite, superficie y alimentos, así como el asesoramiento técnico durante toda la Feria.

En cuanto a la sostenibilidad y reciclaje, se realizará la recogida de vidrio a través de la empresa Ecovidrio, el reciclaje de envases con la empresa Ecoembes y el aceite con la empresa Por Siete.

Además, como otros años, en la Feria de Día 2026 se llevarán a cabo distintas acciones especiales. El día solidario 'Ariadna' será el 14 de septiembre a las 12.30 horas en la zona de San Román, donde los chicos de la asociación podrán disfrutar del espectáculo de un mago.

Además, se llevarán a cabo actuaciones musicales en la zona de la Alamedilla el viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 a mediodía a partir de las 13.00 horas y por la tarde a partir de las 20.00 horas.

En la zona de Plaza San Román, serán el viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 sobre las 19.30 o 20.00 horas. En la zona del Mercado habrá una charanga el domingo 6 y el domingo 13 de septiembre y en la zona de los Bandos, una charanga el miércoles 9 de septiembre.

Por otro lado, se celebrará el decimocuarto Custom Bikerday, ya que la Asociación colaborará con las asociaciones de moteros que harán un recorrido por la ciudad y pararán en la zona de la Alamedilla el día 6 de septiembre.

Por último, se realizará la valoración del Mejor pincho de Feria, para lo que se contará con cartelería en cada una de las casetas, donde se podrá encontrar un código QR, a través del cual se podrá descargar la aplicación para realizar la votación del mejor pincho de Feria 2026.