La Feria del Libro, talleres juveniles y deporte, entre las actividades de los próximos días en Ávila

ÁVILA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro en el Mercado Grande, talleres juveniles o deporte son algunas de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Ávila o en colaboración para los próximos días en la capital abulense.

La Feria del Libro de Ávila abre sus puertas hoy a las 17.30 horas, con una amplia programación de presentaciones, talleres y actividades y la presencia de las casetas de libreros y autores abulenses. Estará abierta hasta el domingo 26 de abril y las casetas tendrán horario de 11 a 21 horas.

Las bibliotecas municipales celebran también el Día del Libro con una actividad de cuentacuentos en familia que se realizará este miércoles 22 de abril en la biblioteca Olegario González de Cardedal. Será a partir de las 18 horas y llevará por título Una, dola, tela, cuentola, a cargo de Tararíquetecris. La actividad está destinada a participantes mayores de 4 años.

Los talleres juveniles que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila en el marco de la programación Kedada celebran este miércoles una nueva sesión del taller de técnicas de estudio, a partir de las 18 horas, en La Casa de las Ideas, destinado a jóvenes de entre 10 y 12 años, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El viernes 24 de abril se celebra una nueva sesión del taller dedicado a Minecraft. Se realiza, para jóvenes de 10 a 15 años, en las instalaciones de Roboticole, a partir de las 20 horas.

Los talleres juveniles incluyen en su programación también, este sábado 25 de abril, un campeonato de juegos de mesa. Se celebrará en La Casa de las Ideas a partir de las 18 horas. Y, ya la próxima semana, el martes 28 de abril, se celebrará la primera de las sesiones del taller titulado 'Emociónate', para descubrir nuestra manera de sentir a través de nuestro cuerpo.

La cita es en La Casa de las Ideas a partir de las 18 horas. Continúan, además, hasta el domingo 26 de abril las fiestas en el barrio de Las Hervencias, con diversas actividades musicales, infantiles y participativas.

Y desde mañana 23 de abril, además, se celebran las fiestas en honor a San José Obrero en este barrio de la ciudad, con conciertos, exposiciones, juegos infantiles, visitas guiadas* además de los actos religiosos. Y el sábado 25 de abril comienza la programación de las fiestas de San Segundo, patrón de la ciudad, con diversas competiciones deportivas: desde las 10 horas, en la Ciudad Deportiva, se disputará el II Torneo de Rugby Inclusivo 'Ciudad de Ávila', y, a partir de las 17 horas, habrá dos pruebas: el III Duatlón de Ávila, en el entorno del CUM Carlos Sastre, y la ciclomarcha familiar en el entorno de San Nicolás.

AUDITORIO MUNICIPAL

Además, el Auditorio Municipal de San Francisco acogerá el concierto gratuito de presentación del trabajo titulado Los planetas, del compositor, guitarrista y profesor de la Escuela Municipal de Música de Ávila Jesús Gutiérrez. Será a partir de las 20 horas del sábado 25 de abril.

En la jornada del domingo 26 de abril, además, se celebrará el IV Torneo San Segundo de tiro con arco, en el Centro Multiusos Antonino del Pozo, de Aldea del Rey Niño, y a partir de las 20 horas se podrá disfrutar de un pasacalles de jotas a cargo del grupo folklórico Avento y del grupo de dulzaineros Badut.

Ambas formaciones recorrerán el casco histórico entre el Mercado Chico y el Mercado Grande.