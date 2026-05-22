La Feria del Libro de Valladolid tendrá más de 100 actividades y encuentros con autores como Pérez Gellida o María Oruña

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Valladolid ofrecerá más de 100 actividades durante su 59 edición, que discurrirá entre el viernes 29 de mayo y el domingo 7 de junio en la plaza Mayor y en el Círculo de Recreo, y contará con la presencia de escritores como César Pérez Gellida o María Oruña.

La presentación ha tenido lugar este viernes en el propio Círculo de Recreo, donde la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha señalado que este año se ha realizado un programa destinado a fortalecer el evento como un "faro de excelencia del español y de la cultura hispánica en todo el mundo".

Por su parte, el director de la Feria del Libro, Pedro Ojeda, ha indicado en primer lugar que se celebrarán más de 100 actividades, entre las que se incluyen las que se han realizado en diferentes barrios de Valladolid desde el 11 de mayo, orientadas a acercar las actividades principales de la Feria a todas las zonas de la ciudad.

Acto seguido, ha explicado que en esta edición se realizará un mayor número de firmas en la caseta oficial de la feria y que se organizarán ciclos de poesía todos los días a partir de las 21.00 horas, en los que se producirán diálogos poéticos destinados a todas las edades.

Asimismo, ha apuntado que se desarrollarán dos ciclos temáticos diferentes. El primero de ellos relacionado con el lema de esta edición, 'La huella de la cultura española en América', el cual incluirá diferentes actividades durante todos los días y el regalo de un cuento adaptado de la obra maya 'Popol-Vuh' para todos los visitantes de la Feria.

El segundo de los ciclos se denominará 'Las nuevas ruralidades', en el cual se llevarán a cabo diversas mesas redondas para debatir sobre este tema que supone "uno de los retos de España y de Castilla y León".

ENCUENTROS CÍRCULO DE RECREO

En cuanto a los encuentros que se celebrarán en el Círculo de Recreo, Espido Freire será la encargada de inaugurarlos el viernes 29 de mayo, mientras que otros autores como Sergio del Molino, Karina Sainz Borgo, César Pérez Gellida o María Oruña, entre otros, se darán cita en el mismo espacio durante los siguientes días de la Feria.

Además, el evento se mezclará también con la música y la danza, con la presencia del bailaor Israel Galván, quien conversará con la periodista y documentalista Arantxa Vela el martes 2 de junio en el propio Círculo de Recreo, así como los Celtas Cortos, que recibirán ese mismo día el premio Ateneo de excelencia cultural y se realizará una firma de su libro '40 años con hebra', obra de Santiago Ibáñez.