La Feria Navideña de San Andrés de Turégano (Segovia) cierra su primera edición con un balance "muy positivo"

La Feria Navideña de San Andrés de Turégano - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Navideña de San Andrés de Turégano ha cerrado este domingo su primera edición con un balance "muy positivo" tras un fin de semana ha tenido actividades, música, artesanía y ambiente festivo en la plaza y las calles del entorno del castillo.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de la localidad y también diputado, Juan Montes, han visitado el mercadillo navideño, compuesto por una selección de artesanos y productores locales y han estado en la apertura del Belén en la iglesia parroquial.

De Vicente ha destacado que la feria agrícola de San Andrés "ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, con una reconversión en feria navideña que demuestra que Turégano es un referente de participación y de compromiso vecinal", según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

"La plaza se ha convertido, una vez más, en esa ágora en la que la gente se reúne y celebra, y donde se reconoce el valor del trabajo de las asociaciones y de los vecinos", ha remarcado el presidente en el mercado en la plaza, decorada junto a las calles aledañas, por adornos elaborados por un centenar de vecinos.

Por su parte, Rodríguez ha subrayado que este proyecto "demuestra cómo la colaboración entre administraciones y ciudadanía puede transformar una tradición y proyectarla hacia el futuro ya que la feria no solo impulsa el comercio local y la artesanía, sino que refuerza la identidad del municipio y dinamiza la vida cultural de la provincia".

Así, Rodríguez ha aseverado que la Diputación "va a continuar con el apoyo a iniciativas que, como esta, unen creatividad, participación y desarrollo rural".

A lo largo del fin de semana se han celebrado actividades para todas las edades como pintacaras y juegos familiares, talleres de pintura y música, un cocido popular con opción para celíacos, la visita de Papá Noel y sus elfos y, en la noche del sábado, una sesión de DJ.

Además, el concierto de Daniel Romano, acompañado de chocolate caliente solidario a beneficio de la AECC, ha reunido a decenas de asistentes en el salón de actos del Ayuntamiento.

El domingo, la charanga Falu&Cia ha actuado durante el vermú, y la feria se ha despedido por la tarde con una cata de vinos muy concurrida.

La implicación del pueblo, el respaldo de los visitantes y el ambiente logrado durante la feria han sido "los aspectos más destacados" por la organización. En este sentido, la tesorera de la Asociación Madre del Caño, Mónica Contreras, ha subrayado que la respuesta "ha superado todas las expectativas y ya se piensa en futuras ediciones".