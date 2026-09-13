La Feria de Valladolid celebra la "gran fiesta del baloncesto" de la Jr. NBA-WNBA con 300 niños

El acto institucional de la de Jr. NBA-WNBA. - FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid ha celebrado este domingo la Jr. NBA-WNBA, una "gran fiesta del baloncesto" que ha reunido a 300 niños de once y doce años en una jornada en la que "el deporte, la diversión y la convivencia" han sido los grandes protagonistas.

La capital de la provincia ha sido elegida como una de las cuatro ciudades españolas para acoger la iniciativa de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que busca acercar el baloncesto a los más jóvenes y transmitir, a través de la competición, valores como "el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia", según ha trasladado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada ha contado con la presencia del exjugador profesional, campeón del mundo con la selección española y embajador de la FEB, Carlos Jiménez, quien ha destacado que "Valladolid es una ciudad de baloncesto" y ha animado a disfrutar "mucho" de este deporte.

Durante el acto institucional, el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha agradecido a la Federación de Baloncesto de Castilla y León y, especialmente, a las familias su implicación para hacer posible la jornada.

En esta línea, Alonso ha reconocido la presencia de los 300 niños y ha dado las gracias a sus padres "por traer a sus hijos y hacer posible un día lleno de baloncesto".

CIENTOS DE JUGADORES

Por su parte, la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, ha dado la bienvenida a los cientos de jugadores procedentes tanto de Valladolid como de otras federaciones.

Martínez ha destacado que es "un lujo" que la capital pueda acoger un evento de estas características y ha agradecido a la Feria de Valladolid, a la FBCyL y a la FEB su apuesta por traer este tipo de iniciativas deportivas a la ciudad.

Por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, su vicepresidente, Samuel Puente, ha definido la jornada como "una fiesta del baloncesto". "Llevamos cinco años haciendo actividades en la Feria de Valladolid", ha señalado Puente, quien ha subrayado la importancia de este espacio como punto de encuentro para acercar el baloncesto a la sociedad y, especialmente, a las nuevas generaciones.

Asimismo, el vicepresidente de la FBCyL ha animado a todos los participantes a disfrutar de la jornada y ha avanzado que el baloncesto volverá próximamente a otro escenario.

De esta forma, la celebración de la Jr. NBA-WNBA pone el broche final a cinco días de baloncesto en la Feria de Valladolid, que durante estas jornadas ha acogido una "amplia" programación dirigida a diferentes edades.