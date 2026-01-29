Feria de Valladolid celebrará en 2027 'VET.GAN', un evento para veterinarios y empresas proveedoras de soluciones

Presentación en Madrid de VET.GAN. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID/MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid ha presentado este jueves en Madrid el salón especializado en veterinaria de producción ' VET.GAN' que se celebrará en enero de 2027 y que está dirigido a los profesionales de este sector, veterinarios y empresas proveedoras de soluciones y servicios para las diferentes especies de ganadería de producción.

VET.GAN nace con vocación de ser una plataforma útil para esos profesionales y cuenta con la colaboración de los principales agentes, liderados por el Consejo de Colegios Veterinarios de España y seis asociaciones sectoriales que se han sumado al proyecto.

En la presentación de este nuevo evento han estado presentes el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, y el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinaria de España, Gonzalo Moreno.

Alonso ha explicado que VET.GAN se plantea como "un nuevo espacio de trabajo que aglutine a todos los segmentos de la veterinaria para ganadería de producción", pero que además ofrezca contenidos para todas las especies y que aporte valor a empresas y veterinarios.

"Somos ambiciosos en los objetivos en el planteamiento y contemplamos un modelo de evento en el que tienen cabida elementos como la formación, la concienciación social, la competitividad y también la visibilidad y el reconocimiento al colectivo de veterinaria de producción", ha aseverado Alonso.

Por su parte, Gonzalo Moreno del Val ha reconocido que la profesión "adolece de una falta de visibilidad entre la opinión pública" lo que les "preocupa seriamente" porque la inmensa mayoría de la población solo les relaciona con la clínica de animales de compañía, cuando están "presentes en otros ámbitos que van desde la salud pública a la investigación, pasando por la inspección fronteriza, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la producción animal".

VET.GAN se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2027 en la Feria de Valladolid y como ha indicado Alberto Alonso este proyecto cuenta con la adhesión de seis importantes asociaciones profesionales, la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino, la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino Ibérico, la Asociación Española de Cunicultura, la de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola y la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales.