Feria de Valladolid mejorará su eficiencia energética con un nuevo sistema de iluminación

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid acometerá el próximo verano la renovación de los sistemas de iluminación del recinto y el auditorio 1, una intervención que permitirá reducir el consumo energético en un 59,60 por ciento y mejorar las condiciones de uso de esos espacios a través de la actualización tecnológica, según se recoge en el proyecto realizado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

El presupuesto estimado en la licitación del concurso publicado por Somacyl asciende a 574.555,69 euros (IVA incluido) que serán asumidos por Feria de Valladolid con fondos propios. Un total de once empresas se han postulado para ejecutar la transformación del sistema de iluminación de Feria de Valladolid, señala la entidad a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La premisa del proyecto busca avanzar hacia un sistema "más homogéneo, eficiente y adaptado a las condiciones reales de uso de los espacios, que actualmente están equipados con tecnología de fluorescencia, halógenos y halogenuros metálicos".

La modificación de la iluminación en los pabellones 1, 2, 3 y 4 conforma el grueso de la intervención, que afectará también al auditorio 1 y áreas exteriores como la plaza principal, el acceso por la calle Mieses, el parking lateral, la zona de talleres y el espacio junto a la estación de biomasa.

En los pabellones se sustituirán los proyectores de halogenuros metálicos, campanas industriales y soluciones fluorescentes por luminarias LED y, además, se ajustará su distribución para mejorar la uniformidad y el rendimiento global.

Respecto a la renovación del alumbrado exterior, se propone un planteamiento homogéneo basado en la sustitución completa de los proyectores existentes por nuevos equipos led, manteniendo en la medida de lo posible los soportes de la línea de alimentación (torres y columnas).

El consumo energético anual de la Feria de Valladolid se sitúa en 687.927 kilowatios hora (kWH), de los cuales el 72 por ciento corresponde a iluminación y el 28 por ciento a climatización.

En términos generales, la renovación de los sistemas de iluminación contempla la instalación de campanas y proyectores LED de máxima eficiencia, excepto en el patio de butacas del Auditorio 1, donde los halógenos empotrados en el techo serán sustituidos por 'downlight led'; los tubos fluorescentes de los 'foseados' laterales dejarán paso a tiras led; los halógenos de la pasarela se cambiarán por led de menor potencia y en la parte trasera del patio de butacas se incorporarán proyectores led suspendidos en el techo.

El ahorro energético estimado para el Auditorio 1 rondará el 88 por ciento, ya que se pasará de una potencia instalada de 11.340 watios a 1.267. Y en el conjunto del recinto se prevé una reducción de emisiones de CO2 superior a las 60 toneladas anuales.

DÍA MUNDIAL DE LAS FERIAS

El miércoles 3 de junio más de un centenar de países se adhieren a la celebración del Día Mundial de las Ferias (Global Exhibition Day), una iniciativa impulsada por la Unión Internacional de Ferias (UFI) hace once años con la que se pretende dar visibilidad a esta industria 'silenciosa' que solo en España genera un impacto económico anual de 13.600 millones, una aportación al PIB de 6.900 millones y la generación de 124.000 empleos directos e indirectos, según los datos del informe realizado por Oxford Economics.

La Asociación Española de Ferias, de la que Feria de Valladolid forma parte desde hace 60 años y actualmente ostenta la vicepresidencia, está integrada por 55 recintos y empresas que representan al 90 por ciento de la actividad ferial.

Por primera vez, la consultora fundada por la Universidad de Oxford ha analizado de modo individual la incidencia en Valladolid de algunos de los certámenes celebrados en el recinto, en concreto 16 de las 21 ferias desarrolladas en el año 2024 y valora en 200 millones el impacto económico generado en la ciudad y s u entorno.

La superficie neta ocupada en esas 16 ferias ascendió a 71.842 metros cuadrados; participaron 1.324 expositores, de los cuales 255 eran internacionales; y se registraron 194.630 visitantes, de ellos 2.456, internacionales, señala la entidad en el comunicado.

Esas cifras se traducen, según Oxford Economics, en un impacto indirecto en la economía de 200 millones, la creación de 2.194 empleos y una aportación al PIB de 110 millones de euros.

"Mejorar la eficiencia en los procesos es uno de los retos constantes a los que debemos hacer frente y afecta a todos los ámbitos, desde el cambio en la iluminación mencionado anteriormente, las obras de mejora acometidas en el pabellón 3 para favorecer nuevos usos de ese espacio o la incorporación de un nuevo software de gestión que agilizará procesos en nuestro trabajo diario", ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Entre las actuaciones para modernizar la gestión de procesos se incluye la implantación de un nuevo sistema de gestión integral que permitirá unificar trámites, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un servicio más ágil a clientes y proveedores.

Esta es una de las principales intervenciones de transformación digital acometidas por Feria de Valladolid en los últimos años y supone la integración en una sola plataforma de áreas clave como la gestión administrativa, financiera y contable, la planificación presupuestaria, facturación, compras, gestión documental y seguimiento de la actividad comercial.

La puesta en marcha del proyecto ha incluido procesos de migración de datos, formación específica para los equipos de trabajo y el desarrollo de funcionalidades adaptadas a las necesidades concretas de Feria de Valladolid. De este modo, Feria de Valladolid continúa avanzando en su estrategia de innovación y transformación digital, reforzando su capacidad operativa y mejorando la experiencia tanto de sus equipos internos como de empresas expositoras, organizadores, colaboradores y clientes, concluye la información.