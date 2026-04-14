La Feria de Valladolid y la Organización Colegial Veterinaria celebrarán la primera edición de VET.GA en 2027

Feria de Valladolid y la Organización Colegial Veterinaria colaboran en la primera edición de VET.GAN - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid y la Organización Colegial Veterinaria (COLVET) mantienen un acuerdo de colaboración para el desarrollo de VET.GAN, un salón especializado en veterinaria para ganadería de producción que celebrará su primera edición los días 13 y 14 de enero de 2027.

Se trata de un salón planteado como un evento abierto a la participación de profesionales veterinarios que trabajan en el ámbito de la producción ganadera y empresas proveedoras de soluciones y servicios para las diferentes especies, según ha detallado Feria de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La transversalidad de contenidos es una de las características de VET.GAN, que abordará cuestiones que afectan a la sanidad de las distintas especies de producción.

El director general de la feria, Alberto Alonso, ha señalado que se contempla un modelo en el que además tienen cabida elementos como la formación, la concienciación social, la competitividad y la visibilidad y reconocimiento al colectivo de veterinaria de producción.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES

Además, seis importantes asociaciones profesionales del sector veterinario están colaborando también con VET.GAN, aportando su conocimiento y experiencia en sus respectivos ámbitos de actuación.

Alonso ha agradecido su confianza en la iniciativa y el apoyo para poner en marcha esta primera edición que queremos que sea capaz de ofrecer respuestas a las preguntas y retos de la veterinaria de producción.

Las asociaciones colaboradoras de VET.GAN son: - Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia - Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino - Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino Ibérico - Asociación Española de Cunicultura - Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola - Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales.

Asimismo, Alonso ha subrayado que este acuerdo entre VET.GAN y SEOC refuerza la representación del ovino y caprino al integrar la visión de una sociedad científica de referencia en investigación, producción y sanidad de pequeños rumiantes.

Su participación contribuirá a enriquecer el programa técnico y a consolidar el evento como punto de encuentro para los profesionales de estas especies, en tanto en cuanto la alianza con ANAVEPOR amplía la presencia del porcino de capa blanca en el evento, de la mano de una de las organizaciones más influyentes en la sanidad y producción porcina.

Su participación permitirá abordar los desafíos del sector desde una perspectiva multidisciplinar, impulsando la actualización técnica y el intercambio de experiencias entre profesionales. La incorporación de ANVEPI como entidad colaboradora consolida el peso del porcino ibérico en VET.GAN, un sector estratégico para la veterinaria de producción.

Su participación permitirá enriquecer el programa técnico con contenidos especializados, fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales y visibilizar los avances en sanidad, bioseguridad y manejo propios de esta producción singular.

La colaboración con ASESCU garantiza que el sector cunícola cuente con un espacio destacado en VET.GAN, aportando la experiencia de una entidad comprometida con la mejora sanitaria, productiva y económica de la cunicultura. Su presencia permitirá visibilizar los avances del sector y fomentar el diálogo técnico en un momento clave para su evolución.

El acuerdo con AVESPA garantiza una representación sólida del sector apícola en VET.GAN, aportando la visión de una asociación referente en sanidad, producción y bienestar de las abejas. Su colaboración contribuirá a desarrollar contenidos de alto valor técnico y a reforzar el papel de la apicultura como actividad esencial para los ecosistemas.

La colaboración entre VET.GAN y SERGA pone el acento en el sector de los rumiantes dentro del encuentro, aportando la experiencia técnica y científica de una entidad clave en la mejora sanitaria y productiva de bovino, ovino y caprino.