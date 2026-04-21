Feria de Valladolid y Spain Film Commission celebrarán en octubre la sexta edición de Shooting Locations Marketplace

Cartel del Shooting Locations. - FERIA

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid celebrará los días 14 y 15 de octubre la sexta edición de Shooting Locations Marketplace, el mercado de contratación para profesionales de la industria de los rodajes organizado en colaboración con Spain Film Commission en el que se darán cita localizadores, productoras, empresas de servicios y destinos de rodaje nacionales e internacionales.

El aumento de la participación privada fue precisamente una de las características de la edición anterior, con presencia de 19 compañías de distintos perfiles: estudios de grabación, hoteles y proveedoras de servicios para rodajes procedentes de cinco países: Jordania, Estonia, Hungría, España y Portugal, detalla la institución ferial a través de un comunicado.

"Shooting Locations Marketplace tiene una concepción global que queda patente en los mapas que dibujan la oferta y la demanda. En las dos últimas ediciones se ha incrementado la presencia de nuevos mercados como Tailandia, Corea y Latinoamérica, así como nuevos territorios del centro y norte de Europa", ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

El presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, quien a su vez es coordinador de la Valladolid Film Commission, ha puesto el acento en la implicación de los socios nacionales y las oportunidades que brinda Shooting Locations Marketplace a todos ellos para participar en un evento que reúne a profesionales "con capacidad de decisión sobre rodajes futuros, y que se ha convertido en la referencia de esta industria en Europa".

El formato de trabajo de Shooting Locations Marketplace se estructura en torno a un mercado de contratación con cerca de 1.600 entrevistas programadas entre oferta y demanda, lo que supuso un crecimiento del once por ciento en la pasada edición. Además, el evento aborda en mesas redondas y conferencias asuntos de interés para el sector de localizaciones y rodajes. El plantel de ponentes de Shooting Locations Marketplace lo integran más de 80 especialistas de diferentes perfiles y nacionalidades.

El cierre a las actividades de Shooting Locations Marketplace son los viajes de familiarización de localizadores y productores a escenarios de rodaje, el pasado año fueron ocho los destinos, de ellos seis en España -Castilla y León, Andalucía, Rías Baixas, Asturias, Barcelona y Canarias- y otros dos internacionales, Centro de Portugal y Noruega.

Shooting Locations Marketplace mantiene acuerdos de colaboración con las asociaciones profesionales más importantes del sector: Location Managers Guild International (LMGI), European Film Commissions Network (EUFCN), The European Producers Club (EPC), Crew United, Profilm; medios de comunicación especializados e instituciones públicas.