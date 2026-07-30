Fermoselle y Veguellina mantienen en jaque a los efectivos que siguen sin sujetar sus frentes

Señal de tráfico quemada en el incendio de Fermoselle. - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León) han mantenido el pulso a los efectivos que por tierra y aire trabajan para intentar contener sus frentes en una jornada donde el incesante calor, la escasa humedad y, sobre todo, las "largas" rachas de viento han empujando sus perímetros.

Por el contrario, tanto Burgohondo (Ávila), que sigue en Índice de Gravedad (IFR) 2 al igual que los anteriores, como San Cipriano y Valdelaloba han evidenciado mejorías, pese a pequeñas reproducciones atacadas por los respectivos dispositivos.

Después de una mañana sin muchos sobresaltos pero en la zona del Sayago zamorano, las peores predicciones se han cumplido y las fuertes rachas de viento ha conducido a la cabeza de Fermoselle hacia el cañón del Duero con reactivaciones en zonas del perímetro en las que no se había podido trabajar por su orografía.

La superficie afectada superaba ya las 11.000 hectáreas con un perímetro de 75 kilómetros, tal y como informaba el director de extinción de la jornada, Raúl de la Fuente, al mediodía. Se mantienen los catorce pueblos evacuados y los dos confinados a la espera de que temple el viento por la noche y los trabajos surjan efecto.

Un incendio que, según ha apuntado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, podría deberse a "alguna imprudencia" sin más explicaciones, si bien ha pedido "máxima precaución".

El otro de los focos que preocupa es el de Veguellina en León. Las llamas han obligado a evacuar cuatro localidades más --San Pedro de Olleros, Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo-- con unas 200 personas más que se unen a los 20 vecinos desalojados en la jornada de ayer de Prado de la Somoza, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

Los trabajos se han centrado en ataques directos y consolidación de perímetro con motosierras y herramientas manuales, por tierra, ayudados desde el aire para contener flancos, según han apuntado desde sus canales de difusión las brigadas desplazadas.

Tras ser solicitada su intervención, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado inicialmente en el incendio de Veguellina un contingente formado por 17 militares y ocho vehículos, con posibilidad de reforzarlo si la evolución del incendio lo requiere.

SÁNCHEZ EN NAVALUENGA

Mejores perspectivas presenta el incendio de Burgohondo que ahora se encuentra en Índice de Gravedad 2 después de que esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado por finalizado el episodio de Emergencia Nacional en su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Allí, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado un Plan de Ayudas y Recuperación con 44 medidas y una inversión cercana a los 90 millones de euros para ayudar a las familias, empresas, ayuntamientos, agricultores y ganaderos, y todos los afectados por los incendios en la Comunidad.

En concreto, el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) no ha registrado este jueves variaciones en su perímetro y ha mantenido estables las líneas de control durante toda la jornada, según ha informado el director técnico de extinción del operativo, Álvaro Gómez.

Gómez ha explicado que la superficie afectada se ha mantenido sin cambios desde primera hora de la mañana y que las líneas de control "no han sido sobrepasadas en ninguna parte del perímetro".

Asimismo, ha precisado que únicamente se han producido reactivaciones en puntos calientes, tocones y árboles, así como en algunas islas sin quemar situadas dentro del perímetro del incendio, unas reproducciones que han sido sofocadas con el apoyo de medios aéreos.

En este sentido, ha destacado que durante toda la jornada siempre ha habido medios aéreos operando sobre el incendio, sin que se haya producido "ninguna ventana seca" en la que el fuego haya permanecido sin cobertura aérea.

De cara a la próxima noche, el director técnico de extinción ha señalado que la previsión es similar a la de la noche anterior, con una humedad relativa muy baja y temperaturas mínimas elevadas, por lo que el operativo permanecerá dimensionado y en alerta para hacer frente a cualquier posible reproducción o incremento de la actividad en las líneas de control.

La evolución también ha sido positiva en San Cipriano, lo que ha permitido relajar medidas y que todos los pueblos que estaban evacuados recibieran a sus moradores.

De hecho, la Junta ha rebajo su nivel de gravedad a 1 después de que ayer se vivieran momentos muy delicados con las llamas afectando a viviendas de la zona centro de Castro del Condado.

Sobre las 19.30 horas, las autoridades han explicado que la evolución del incendio forestal declarado el miércoles con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Valdelaloba ha permitido realojar a los vecinos de este municipio y la vecina Pradilla.

INCENDIO DE ZAMORA

En lo que respecta al fuego de Zamora, el viento ha dificultado "extraordinariamente" el trabajo del operativo de extinción del incendio durante la tarde de este jueves, lo que ha motivado que se mantenga el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Los trabajos se han centrado en las inmediaciones de los pueblos de Fariza y Mámoles, los que más preocupaban al operativo.

Esta es toda la información que ha suministrado la Junta de Castilla y León, que por lo demás se limita a recordar la situación actual por el incendio. En el día de hoy no se han realizado nuevos desalojos, manteniéndose la cifra de 14 evacuadas y dos confinadas.

Los evacuados de la residencia de Fermoselle, que en su momento estuvieron emplazados en el pabellón municipal de esta localidad, han vuelto a la residencia, que se encuentra de nuevo operativa.

No obstante, las instalaciones para albergar en torno a 160 posibles evacuados en el pabellón permanecen disponibles.

En las carreteras y vías de comunicación tampoco ha habido cambios relevantes respecto a la situación anterior.

La Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la dirección del CECOPI, bloquea el acceso a la zona para todos los vehículos que no estén relacionados con la gestión de la emergencia.

Además de los medios de la Junta, se han desplegado en la zona medios de la Diputaciónd e Zamora, equipos de la UME, con 99 militares y 35 vehículos, y convoyes procedentes de Cádiz, Cantabria, Salamanca y Serbia que se incorporan en sus correspondientes turnos y áreas de actuación.

Fermoselle y Fariza permanecen confinadas y evacuados están los pueblos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Zafara, Arganín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey.

De esta forma, Castilla y León registra a última hora de la jornada tres incendios en gravedad 2 en Ávila, Zamora y León, dos en nivel 1 en la provincia de León y otros seis activos en las provincias de Valladolid, Palencia y León.