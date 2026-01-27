Fernández Carriedo asegura que el decreto ley del 'escudo social' ha caído por "mezclar las cosas"

LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este martes que el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones, no ha salido adelante por "mezclar las cosas", al incluir "un montón de cosas contrarias a los intereses generales de España".

En su opinión, "lo que ha caído es una forma de hacer política" por "intentar anteponer un interés político" por encima del interés del conjunto de los ciudadanos.

En este contexto, ha precisado que la mayor parte de los partidos políticos habían manifestado su intención de apoyar la subida de las pensiones, pero el Gobierno ha decidido "mezclar las cosas". "Yo creo que si el Gobierno presenta una única iniciativa con el objeto de subir las pensiones hubiera contado con el apoyo, pero en este asunto ha querido poner un montón de cuestiones distintas de la subida de las pensiones y los pensionistas no merecen ser tratados de esta forma por parte del Gobierno", ha reiterado.

Al mismo tiempo, ha expresado que le parece bien que se garantice, por ejemplo, el acceso a la vivienda del conjunto de los ciudadanos, que, en su opinión, "se ponían en riesgo con cargo a este decreto".

Para el portavoz de la Junta "no es normal" que en el mismo decreto ley en el que se incluyen de pensiones se defienda "el mundo de la ocupación en contra de la posibilidad de disponer un mercado de la vivienda accesible para el conjunto de los ciudadanos".

Fernández Carriedo se ha pronunciado de este modo en El Bierzo, donde ha participado en una reunión con alcaldes y portavoces del partido acompañado por el presidente provincial del PP en León y consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otros representantes de la formación política.