Fernández Mañueco anuncia una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones en el IRPF

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelcción como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación del programa electoral del partido para las elecciones del 15 de marzo, en León capital. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este miércoles a impulsar una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la primera vivienda y también llegar hasta el 20 por ciento de los avales para aquellos que quieran comprar una vivienda.

Asimismo, el PP continuará impulsando si sigue al frente de la Administración autonómica la política de ayudas al alquiler, en un 60 por ciento en la renta en entornos urbanos y un 75 por ciento en el caso de los jóvenes del medio rural.

En este sentido, ha recalcado que las medidas en el área de la vivienda están encaminadas a que el hecho de tener un hogar "no sea un lujo" y la emancipación sea posible. Por ello se ha comprometido a aumentar en un 80 por ciento el presupuesto de la vivienda hasta los 300 millones de euros; construir más de 800 viviendas el primer año e impulsar el suelo de promoción pública.

Alfonso Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha presentado el programa electoral del PPCyL de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

El acto ha contado con la presencia de numerosos representantes del PPCyL y del PP de León, entre ellos el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y ordenación del Territorio y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García y el consejero de Sanidad y cabeza de lista del PP por Segovia, Alejandro Vázquez, entre otros.