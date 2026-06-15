Fernández de los Muros (CCOO) a Mañueco sobre el Gobierno: "Podía haber tenido un poco más de cuidado con la paridad"

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha criticado que el nuevo Ejecutivo castellano y leonés cuente con la mitad de hombres y mujeres, algo con lo que considera que tendría que haber tenido "un poco más de ciudado" el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

"Podía haber tenido un poco más de cuidado con la paridad, porque al final tiene un consejo de gobierno con ocho hombres y cuatro mujeres, con hombres y mujeres que ya eran de sus anteriores equipos, con gente nueva, es verdad, pero ahí deberían haber tenido un poquito más de cuidado", ha asegurado la dirigente sindical en declaraciones a los medios antes del encuentro internacional 'Fortaleciendo la resiliencia democrática en Castilla y León'.

Fernández de los Muros considera que "al final acaban enseñando la patita de lo que son" con este tipo de gestos y ha afirmado que, aunque a los partidos que forman parte del gobierno (PP y Vox) "no les importe" a otros sí les "importa el que se acaben conformando gobiernos de este tipo", con tres consejerías de Vox.

"Por lo tanto para nosotros es un retroceso absoluto y vamos a ser el muro de contención aquí porque lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo", ha asegurado la secretaria autonómica de CCOO en referencia al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para gobernar.

En este marco, ha señalado que lo primero que hará el sindicato es dirigirse al nuevo consejero de Empleo, un departamento del que se encargará Juan Carlos Suárez-Quiñones (Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio) para mantener una reunión y sentar las bases de lo que entienden "tiene que seguir siendo" el Diálogo Social.

MANTENER LO CONSEGUIDO

"Hay que mantenerlo en esta comunidad autónoma porque hay que mantener la cohesión social, yo creo que todo lo que hemos ido trabajando durante tantísimos años, procurar no perderlo, ha añadido Ana Fernández, quien ha recordado que ya se tuvo una "época" (el anterior gobierno de PP y Vox durante dos años) en la que se perdió y espera que esta vez no ocurra lo mismo.

La máxima responsable de CCOO en la Comunidad ha insistido en que están "completamente en contra" del programa del "programa" que han puesto en marcha PP y Vox para llegar al Gobierno porque considera que "no son tanto las personas, los consejeros o consejeras que nombran", sino que tiene que ver con el acuerdo al que han llegado y que tendrán que cumplir.

A este respecto, ha reiterado que no están "para nada" a favor de las medidas que se contemplan e incluso ve necesario que expliquen algunas porque "ni se entienden".

En cualquier caso, ha advertido de que se aprecia una "pérdida" de derechos, diálogo y participación, cuestiones que exigirán porque es su papel y es lo que tienen que hacer.