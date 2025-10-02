Fernández ve "vergonzoso" que el Gobierno de España haya "abandonado" a los "secuestrados" de la flotilla de la libertad

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos y secretario de Organización de Podemos, ha calificado de "vergonzoso, lamentable e indecente" que el Gobierno de España haya "abandonado" a los miembros de la flotilla de la libertad que, según ha aseverado el político de la formación morada, han sido "secuestrados ilegalmente por el Estado terrorista, genocida y sionista de Israel".

Fernández ha asegurado en concreto que "todos y cada uno" de los representantes de la flotilla de la libertad han afirmado de forma rotunda que se han sentido abandonados por el Gobierno de España al que el de político de Podemos ha reprochado el "paripé" de haber mandado el buque de la armada 'Furor' "para, presuntamente, acompañar a la flotilla de la libertad".

"Se ha demostrado que era una nueva y burda mentira y otro nuevo engaño, otro nuevo ejemplo de que este Gobierno solamente hace política de titulares pero que a la hora de la verdad no hace nada", ha sentenciado Pablo Fernández que ha reclamado la "inmediata liberación" de los integrantes de la flotilla que han sido "detenidos ilegalmente".

Por otro lado, ha tachado de "absolutamente vergonzoso incomprensible y del todo deleznable" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya "saludado el plan del delincuente Trump con Gaza" que, según ha asegurado, no es una propuesta de paz. "A mí se me cae la cara de vergüenza de tener un Gobierno que se pliega y que lame las botas al genocida Netanyahu y el delincuente Donald Trump", ha concluido.