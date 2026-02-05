Ferrer-Dalmau regresa a Valladolid con 16 obras originales para 'aportar memoria' de España

El pintor Augusto Ferrer-Dalmau explica una de sus obras, 'El Saludo', al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y a la teniente de alcalde Irene Carvajal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pintor catalán Augusto Ferrer-Dalmau vuelve, 13 años después, a exponer parte de su obra en Valladolid, con la muestra 'Ferrer-Dalmau: imágenes de la Historia' que se puede visitar desde este jueves hasta el próximo 8 de marzo en la Sala municipal de la iglesia de Las Francesas, en una forma de "aportar memoria" a los vallisoletanos y los españoles.

La muestra se ha inaugurado este jueves con un acto que ha contado con una muy nutrida presencia de invitados, encabezados por el propio autor y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Junto a ellos han estado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales; el comisario de la exposición, César Manrique; el exalcalde Javier León de la Riva, quien era regidor cuando se organizó la anterior exposición de obras del artista; el expresidente de la Diputación de Valladolid Ramiro Ruiz Medrano y el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

En la Sala municipal de Las Francesas de Valladolid se reúnen un total de 30 pinturas de Ferrer-Dalmau, 16 de ellas originales y 14 reproducciones, además de una serie de esculturas sobre personajes históricos españoles.

Las obras recogen también episodios y personajes destacados de la historia de España, desde la Batalla de Covadonga o El Cid hasta la presencia militar española en Afganistán o un retrato militar de la Princesa de Asturias; con lo que el alcalde de la ciudad ha considerado que el autor "aporta memoria a todos los españoles en el triunfo pero también en el fracaso y en la derrota".

Carnero ha destacado, asimismo, el hecho de que Ferrer-Dalmau exponga y además haya residido durante varios años en una ciudad "histórica" como Valladolid, por lo que ha subrayado que los vallisoletanos le consideran como "nuestro" y engrandece el hecho de que el pintor se "reencuentre" con la ciudad 13 años después de la anterior muestra monográfica que protagonizó.

"El arte de Ferrer-Dalmau tiene su basamento en el rigor histórico, en el detalle, en lo minucioso", ha explicado Carnero, para quien el resultado de ello obtiene una "dimensión universal".

En este sentido, el comisario de la muestra ha recalcado que Ferrer-Dalmau es "el mejor artista vivo de temática histórica en el panorama internacional", algo destacable "en una época marcada por lo superficial" en la que el autor consigue que "España vuelva a mirarse a sí misma".

El pintor catalán, que actualmente reside en Madrid pero que ha aseverado que "posiblemente" acabe sus años en Valladolid porque reconoce que ha sido "muy feliz" en la ciudad y que el castellano es un "ser" que le "cae muy bien", ha explicado que en la muestra se puede ver su evolución, pues en cuadros de hace "unos 15 años" apenas utilizaba colores oscuros mientras en los más recientes emplea más el contraste.

De hecho, en la muestra se exponen algunas de las últimas obras que ha firmado, como el retrato ecuestre de Isabel la Católica, realizado en 2024; 'No me dejaréis sólo', inspirado en una carga encabezada por el general Prim en una de las primeras guerras de Marruecos; 'Los Trece de la Fama', sobre los hombres que acompañaron a Francisco Pizarro para continuar con la conquista de lo que hoy es Colombia; o 'El Cardenal Cisneros en la conquista de Óran'.

Además, se puede ver el original de la obra sobre la Virgen de las Angustias que protagoniza el Cartel oficial de la Semana Santa de Valladolid de 2026.

OBRAS ORIGINALES.

Junto a él obras reconocibles del autor como 'La Última Laureada (1921)', que muestra a un jinete del regimiento de Alcántara durante el 'desastre de Annual'; 'El Sidi', que sirvió para ilustrar la primera edición de la novela 'Sidi' de Arturo Pérez-Reverte, amigo del pintor; o 'El Saludo', que muestra a un niño, acompañado por su padre, que saluda a una pareja de la Guardia Civil junto a una tierra de labor en Navarra; y 'Alférez de los Tercios Españoles'.

El pintor ha destacado en su intervención la complejidad que ha supuesto lograr que algunos de los propietarios le cedan "durante unas semanas" los cuadros originales para esta exposición. De hecho, una de las obras no se puede fotografiar por petición expresa de sus dueños.