El Festival Canteras de CyL de Rugby reúne a 2.000 personas en el Área Puente Castro en León

LEÓN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Deportiva de Puente Castro ha acogido esta sábado el Festival de Canteras de Castilla y León de Rugby, un evento deportivo que ha reunido a 2.000 personas, entre ellas 800 niños.

La cita, a la que han asistido el alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Deporte, Vicente Canuria, junto a otros miembros de la Corporación, ha contado con la participación de jugadores y jugadoras, técnicos y familias.

Este Festival de Canteras está organizado por el León Rugby Club y la Federación de Rugby de Castilla y León con la colaboración de la Concejalía de Deportes.

Así, ha convocado a más de 800 niños que juegan a rugby de 55 equipos de diez clubes procedentes de toda la Comunidad de las categorías de Sub 6 a Sub 12, según ha precisado el Ayuntamiento de León.

De este modo, los campos del Área Deportiva de Puente Castro se han convertido en un espacio de convivencia deportiva, donde además los niños han podido demostrar sus destrezas en los múltiples encuentros simultáneos que se han disputado.