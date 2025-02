Un festival de cine indio independiente proyectará 6 películas inéditas en España con sede en Madrid y Valladolid

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del festival de cine indio independiente 'IndiaIndie' proyectará seis películas de filmes emergentes indios "nunca vistos en España" con sede en la Academia de Cine de Madrid, los cines Renoir Princesa y los cines Broadway de Valladolid.

Así lo ha señalado la concejala de Turismo y Marca de Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez; acompañada por el presidente de la Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns; el director de la Casa de la India, Guillermo Rodríguez; y la directora india Shalini Usha.

En este sentido, la edil ha explicado que este es un proyecto cultural que aúna "la importancia" que tienen las relaciones entre España y la India, que se canalizan a través de Valladolid, la Casa de la India y el apoyo que hace el Gobierno indio de todas las actuaciones que se llevan a cabo en esta entidad "tan importante para estas relaciones bilaterales entre España y la India".

Además, Blanca Jiménez ha manifestado que la presencia de la cineasta en Valladolid y la realización de una cuarta edición de este evento significa que están "en la buena línea", ya que están "trabajando por seguir haciendo que las relaciones con la India sean prioritarias para Valladolid".

Asimismo, ha afirmado que es importante que la ciudad se siga posicionando a nivel internacional, "a través de la cultura, del mundo audiovisual y a de todas esas cosas que hacen que Valladolid sea una ciudad tan especial y que además sea un referente a nivel nacional e internacional".

Por su parte, Guillermo Rodríguez ha añadido que el objetivo "principal" es que en España se vea cine independiente y emergente indio, un tipo de filmes que, a su juicio, "a veces tiene bajo presupuesto, pero que quiere llegar a las pantallas en Europa".

De este modo, el director de la Casa de la India ha sentenciado que la población tiene que conocer también "ese otro cine", "no solamente Bollywood, sino salir un poco de los clichés y salir de lo que normalmente ofrecen".

Así, Juan Manuel Guimeráns ha asegurado que la India es uno de "los principales productores de audiovisual del mundo", en concreto "no solo del cine, sino que también de la televisión, animación, videojuegos y efectos especiales".

"España se ha convertido en el principal destino de rodajes internacionales en la Unión Europea y, por lo tanto, tiene mucha lógica hoy en día que haya esa relación entre India y España", ha aseverado el presidente de la Spain Film Commission.

Además, ha añadido que las producciones de Bollywood todavía son "muy desconocidas en España", al igual que la producción de cine independiente y en la producción que se hace fuera de lo que ha denominado "la gran meca del cine indio", que es Bombay.

En cuanto a la cineasta Shalini Usha, ha explicado que se encuentra "muy contenta y emocionada" de ser parte de este festival de cine que se celebra en España. Así, ha afirmado que esta "encantada" de conocer el patrimonio y la gastronomía de la ciudad de Valladolid y que tiene "ganas" de interactuar con el público para conocer su opinion sobre la película que ha dirigido.

Así, la directora de 'Now and forever' ha detallado que su filme trata sobre el amor, la muerte y la inmortalidad en una pareja.

PROYECCIONES

La cuarta edición de 'IndiaIndie' comienza este martes con la primera cinta programada, ganadora del Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine Fantástico de 'Ennennum (Now and forever)' que se proyectará en Madrid a las 19.00 horas en la Academia de Cine de Madrid con la presencia de la directora, que mantendrá un encuentro tras la proyección de la película.

Un día después, el miércoles 26, 'Ennennum (Now and forever)' se proyectará en Valladolid, en Cines Broadway, a las 20.00 con la presentación de Shalini Ushadevi.

Así, la muestra continuará durante el mes de marzo con los títulos programados 'Nocturnes' de Anirban Dutta y Anupama Srinivasan; 'The Spark' de Rajesh Jhala; 'Second Chance' de Subhadra Mahajan; 'Joseph's Son' de Haobam Paban Kumar; 'Whispers of Fire & Water' de Lubdhak Chatterjee.

Estos largometrajes abordan temas como la ecología, las relaciones familiares o la ciencia ficción y se podrán ver primero en Valladolid, en Cines Broadway del 3 al 7 de marzo a las 20.00 horas, y después en Madrid, en Cines Renoir Princesa del 20 al 27 de marzo a las 20.30 horas.

Así, Guillermo Rodríguez ha afirmado que todas las sesiones se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.